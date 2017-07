Pampa Energía cae 2,4% y el Merval vuelve a terreno negativo

Los papeles de Pampa Energía pierden 2,48 por ciento, a 37,40 pesos cada uno, y lideran las subas dentro del Merval, que baja 0,20 por ciento, hasta situarse en las 22182,59 unidades.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las bajas más importantes las registran Edenor (2,09%), TGN (2,05), y Tenaris (0,96%).

El total negociado en acciones asciende a 10.545.051 pesos, con un balance de 19 papeles en alza, 15 en baja, y 8 sin registrar cambios en su cotización.

Ayer, el Merval sumó su segunda alza consecutiva al ganar 0,61%.

“El Merval acumula una suba del 1,59% en el mes y 31,59% en el año. Para hoy habrá que seguir de cerca el índice para ver si consolida tendencia alcista, en un mercado donde se observa un incremento de la volatilidad”, explicó Agustín Trella, asesor financiero de Balanz Capital, en diálogo con el Cronista.com

¿Qué pasó con los títulos públicos?

Entre los bonos, el AY24 cede 0,15%, el AY24 pierde 0,13%, el Descuento en pesos gana 0,13%, el PR13 desciende 0,15%, y el PR15 asciende 0,06%.

“Los bonos subieron en el día de ayer por la baja que se observó en el bono del tesoro a 10 años que finalizó en 2,33%, pero además ayudaron las palabras de la Presidente de la Reserva de Estados Unidos”, remarcó Trella.

“El tramo medio y largo de la curva en dólares fueron los más beneficiados. Ayer se colocaron Letes por USD 750 millones, según informo el ministerio de Finanzas. Se colocaron USD 500 millones en la lete a 273 días y USD 250 millones a 455 días”, recordó.

¿Qué pasa con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street opera con tendencia bajista.

En ese contexto, los papeles de Edenor caen 2,97%, hasta los 30,10 dólares cada uno, y lideran las caídas.

Los otros ajustes más importantes los registran Pampa Energía (-2,76%, u$s 54,88), Petrobras Argentina (-1,74%, u$s 11,32), e Irsa Inversiones y Representaciones (-1,62%, u$s 24,34).

Como contrapartida, avanzan los ADRs de Cresud (1,23%, u$s 19,74), Globant (0,94%, u$s 41,98), y Francés (0,88%, u$s 18,24).