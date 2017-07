Palacio: "Ante el escenario electoral, hay mayor tendencia a la dolarización de carteras"

El dólar minorista cerró la jornada con un alza de 24 centavos y marcó un nuevo récord histórico al cerrar en $ 17,90, según el promedio que releva el Banco Central (BCRA).

En diálogo con Cronista.com, el licenciado en finanzas y productor del Mercado de Valores Juan Manuel Palacio sostuvo que si bien se puede hablar de una "mini corrida cambiaria", no se puede pensar por el momento de "un desarme masivo de posiciones en pesos", al tiempo que consideró que cierta "dolarización de las carteras" es lógica ante "un escenario electoral inverso"..

- ¿Estamos presenciando algún tipo de 'mini corrida' cambiaria? ¿Debería preocupar al Gobierno la suba de hoy?

- Si vemos que el dólar trepó 11% en un mes, siendo que no hubo shocks externos, podríamos hablar de una "mini corrida". Sin embargo, no se ven volúmenes operados importantes ni grandes órdenes de compra que intuyan a pensar en un desarme masivo de posiciones en pesos para pasarse a dólares. Sí lo que se ve es una oferta bastante retraída que ya no está "engordada" por las colocaciones de deuda en el exterior que en los primeros meses del año eran volcadas masivamente al mercado.

- ¿Hay que esperar un mercado cambiario con cierta inestabilidad hasta las elecciones?

- Es lógico que ante un escenario electoral incierto, al menos por lo que van mostrando las encuestas, haya una mayor tendencia a la dolarización de carteras.

- ¿Debería intervenir el bcra en forma directa para bajar al dólar?

- El BCRA por ahora no muestra indicios de querer intervenir en la plaza y tampoco considero oportuno que deba hacerlo. En caso que las autoridades del Central crean conveniente intervenir de manera directa en el mercado de cambios, la entidad tiene un poder de fuego muy considerable capaz de doblegar rápidamente a la demanda y además con el beneficio de absorber pesos sin el costo de emitir lebacs.

- Estás variaciones en el precio del dólar, ¿ponen fin al carry trade y a la bicicleta?

- Hace unos meses la crítica era que el dólar estaba atrasado y en todos lados se hablaba de la "bicicleta financiera" y ahora resulta que, cuando el dólar recién alcanza la suba que tuvieron los demás bienes de la economía en este año, arrecian las voces pidiendo intervención. Es cierto que el "acople" del dólar con la inflación acumulada en el primer semestre se dio muy de golpe, como decía al principio, pero también hay que decir que los sectores productivos empiezan a sentirse más cómodos con este nivel de tipo de cambio.