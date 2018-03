Pagos de 2016 sumarían u$s 32.000 millones

Si a la emisión para poder pagar a los fondos buitres, se suman los servicios en moneda extranjera del gobierno nacional y los pagos retenidos a los que entraron en los canjes se llega a un total de u$s 22.000 millones en pagos, según consideró un informe de Fiel, elaborado por el economista Daniel Artana.

A ese monto hay que agregar el servicio de deuda financiera del sector privado y de las provincias, y los dividendos nuevos que quieran girar las empresas multinacionales radicadas en el país, lo que sumaría u$s 10.000 millones.

Una vez que ingresen u$s 32.000 millones, cada dólar adicional ayudará a la recuperación de la economía. De ese total habrían ingresado en lo que va del año menos del 10%.