Pago a organismos internacionales hizo caer las reservas

n Las reservas del Banco Central (BCRA) perdieron u$s 839 millones ayer, por la cancelación de pasivos con organismos internacionales por u$s 800 millones el día de ayer. Las tenencias internacionales de la entidad habían subido u$s 6600 millones el viernes de la semana pasada como resultado del ingreso al país de los dólares de la mega emisión de deuda de la semana pasada. Las reservas quedaron en u$s 35.006 millones.

"La variación de las divisas frente al dólar (...), los títulos externos y otros instrumentos financieros que forman parte de las reservas arrojaron un monto positivo de u$s 35 millones", dijo del BCRA en un comunicado. "A su vez, se cancelaron pasivos por u$s 800 millones", añadió.

Las reservas ganan u$s 9443 millones en lo que va del año, u$s 5000 millones por un préstamo "repo" tomado con bancos internacionales.

Mientras tanto, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina-Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), entidades que representan un tercio de las exportaciones argentinas, anunciaron que durante la semana pasada las empresas del sector liquidaron la suma de

u$s 681 millones. Ese volumen representa un aumento de u$s 91 millones de dólares respecto de las liquidaciones de la semana anterior y de u$s 156 millones en la comparación interanual. Asimismo, el monto liquidado desde comienzos de año hasta el 22 de abril asciende a u$s 7.517 millones.

El dólar mayorista se ubicó en $ 14,35 pesos por unidad, en niveles similares a las operaciones de contado con liquidación.