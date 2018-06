Pablo Quirno será nombrado nuevo director del Banco Central

Licenciado en Ciencias Económicas por The Wharton School de la Universidad de Pensilvania, Pablo Quirno dejará de ser Jefe de Gabinete del Ministerio de Finanzas para pasar a ser nuevo director del Banco Central, ya que es la mano derecha del nuevo presidente, Luis Toto Caputo, el primo de Nicky, el mejor amigo de Mauricio Macri.

Con más de 25 años de experiencia en el sector financiero internacional, se desempeñó en el sector privado como asesor financiero y fue co-responsable como Managing Director del equipo de M&A para Latinoamérica de J.P. Morgan en Nueva York, donde también fue miembro del Comité de Gerenciamiento Regional de J.P. Morgan.

Ha asesorado gobiernos y compañías en EE.UU., Latinoamérica, Europa y Asia en fusiones y adquisiciones, restructuraciones corporativas, privatizaciones y private equity, al punto que en el MinFin se venía ocupando de los PPP:

Hoy vuelve del Mundial de Rusia, donde viajó el fin de semana para ver el primer partido de Argentina, pese a que la orden presidencial fue que ningún funcionario viajara, en señal de austeridad hacia las negociaciones del FMI.

"Tiene las entradas y el pasaje sacado desde el momento que fue el sorteo" de los grupos del Mundial, explicaron a Perfil. O sea, antes de que Macri Ordenara que nadie de su Gabinete viajara.

Pero no viajó solo, sino con sus hijos. Su homónimo también se desempeña en el Gobierno: es subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales del ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Si bien su nombramiento salió publicado este año en el Boletín Oficial, el joven de 27 años ya venía desempeñándose en Cancillería hace más de un año. Un recibo de sueldo suyo de casi medio millón de pesos brutos desató un escándalo en twitter, pero desde el oficialismo argumentaron que se trataba de la remuneración de varios meses juntos, que el decreto le permite ejercer el cargo porque su padre no es ministro, y que trabaja con Reyser hace muchos años. También era su jefe de Gabinete en presidencia, donde era asesor de inversión extranjera hasta pasar a Cancillería.

Graduado de Administración de Empresas en la San Andrés, fue analista de Investment Banking del Citi en Nueva York durante dos años en el sector de M&A de América latina. “Hay muchos jóvenes en este gobierno. Medio Jefatura de Gabinete tiene 30. No veo por qué eso es malo. Y él es subsecretario como cualquier otro. No debería haber alguna crítica puntual. Hicieron el corte en ministros para no seguir teniendo que deshacerse de gente valiosa”, lo defienden.