Otro día de números rojos: Bonos y ADRs se hundieron y el riesgo país recuperó 200 puntos

El riesgo país que mide el JP Morgan avanzó 200 unidades hasta ubicarse en los 1875 puntos.

De esta forma, el indicador demostró que sigue la tensión y el nerviosismo respecto a la situación financiera que vive la Argentina tras los malos números que logró el Gobierno en las elecciones PASO y que generó un derrumbe en el mercado.

El riesgo país estuvo muy cerca de la bararrea psicológica de los 1900 puntos, para luego moverse en mínimo intradairios de 1850 unidades, sin embargo, siempre mostró una tendencia alcista, es decir, negativa. El avance final fue de 13% respecto del viernes.

El aumento del indicador de riesgo está ligado a la baja de hasta casi el 3% en los bonos y una caída de casi 16,5%, las más profundas, en los ADRs, los papeles de empresas argentinas que cotizan en el exterior.

Las pérdidas estuvieron lideradas durante toda la sesión por las acciones del sistema financiero. Al cierre, las peores performances fueron las de Grupo Supervielle (16,5%), Grupo Financiero Galicia (-15,7%) y Banco Macro (-15,2%).

Gustavo Neffa de Research for Traders consideró que el comportamiento a la baja de los activos locales "era previsible", luego de un fin de semana movido y planteó que esta semana el mercado estará muy atento a lo que pase en la relación entre la Argentina y el Fondo Monteario Internacional (FMI).

Francisco Mendonca de Dique 4 Cambios, precisó que la baja de los papeles argentinos en el exterior se daba en "un día en el que los mercados internacionales operaban en positivo".

Tras la debacle de la Bolsa y la fuerte depreciación del peso argentino, el viernes las consultoras de riesgo Fitch y Standard & Poors rebajaron la calificación de la Argentina.

Esto fue el disparador de las ventas, según el gerente de asesoramiento financiero de InvertirOnline.com, José Bano

"En definitiva, lo que dicen, es que vamos a estar complicados; creo que tiene que ver con eso. De hecho el sector que más bajó fue el sector financiero y eso también explica el riesgo país cerca de los 1900 puntos", opinó.

Al contexto actual se sumó el sábado la noticia de la renuncia del ministro de Hacienda, Nicolas Dujovne, quien fue reemplazado por Hernán Lacunza, hasta el viernes su par en provincia de Buenos Aires.

No obstante, Bano sostuvo que el cambio de ministro no provocó la ola de ventas: "Es de la costilla del Gobierno, es cierto, no se esperan muchos cambios, pero tiene curriculum como para ocupar el puesto. Creo que lo que vemos hoy tiene que ver con las bajas de las calificadoras".

Finalmente, el gerente de asesoramiento financiero de InvertirOnline.com dijo que suele ser optimista, y en esta oportunidad, según reforzó, también lo es, aunque advirtió: "No nos veo en default, pero tiene que asumir un Gobierno que tome las decisiones correctas".

Wall Street, arriba

Las bolsas estadounidenses subieron por expectativas de que las principales economías del mundo tomarán medidas para contener el impacto de una desaceleración económica a raíz de la escalada de los conflictos comerciales.

Así, el Dow Jones, principal índice, creció 1%.

Las acciones de Apple, en tanto, lideraron el avance del Nasdaq con un alza de casi 3%, no obstante, el impulso benefició tanto al índice de tecnología, que sumó el 1,3%, como al Dow Jones y al S&P.



El repunte de Wall Street también estuvo ligado a una menor demanda de los bonos del Tesoro estadounidense, con los inversores buscando oportunidades en el mercado bursátil tras tres semanas de descensos. Un alza en los retornos de los bonos respaldaba a las acciones bancarias, sensibles a las tasas de interés, hizo ascender al índice S&P 500, un 1,2%.

En cuanto a lo que viene, el foco del mercado estará puesto en la divulgación el miércoles de las minutas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal, cuando el banco central redujo el costo del crédito por primera vez en más de una década, y un discurso del jefe del organismo, Jerome Powell, en el simposio de Jackson Hole el viernes.