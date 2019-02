Otra suba de tasas del BCRA y ventas a futuro le sacaron presión al dólar

El dólar aminoró la fuerte suba de más de un peso que lo llevó a superar los $ 41 en el mercado minorista y los hombres de mercado lo atribuyeron a ventas en el mercado de futuros que habría realizado el Banco Central (BCRA).

El dólar mayorista llegó a tocar los $ 40,35 pero cerró a $ 39,67, unos 40 centavos por encima del cierre de ayer en el MULC.

En el mercado minorista, el billete alcanzó un techo de $ 41,30, para después de las 14 retroceder a $ 40,60, lo que sin embargo implicó una suba de 40 centavos en las pantallas del Banco Nación (BNA). El dólar blue se colocó en los $ 39.

El promedio entre bancos que realiza el Banco Central (BCRA) arrojó un precio para el billete de $ 40,70, 39 centavos por encima del cierre del martes y luego de haber tocado sobre el mediodía los $ 41,40.

El total operado en contado alcanzó los u$s 878,694 millones, suma por encima del promedio aunque por debajo de los u$s 922 millones de ayer, mientras que en futuros MAE se movieron u$s 4 y sin que se haya confirmado oficialmente actividad del Central en los segmentos de futuros del mercado.

Ventas en futuros

"Operaron futuros parece y ayudó con eso, ahora veremos la magia de agregados, por eso se movió fuerte la tasa hoy. Dicen que fue el BCRA y así corrió la compra". aseguró Mauro Mazza de BullMarket Brokers.

Otro operador coincidió en apuntar a la entidad que dirige Guido Sandleris: "Por la forma agresiva que a veces venden, tienen que ser ellos".

Desde la autoridad monetaria no confirmaron ni negaron las versiones del mercado al respecto.

A diferencia de lo que se había pactado en el primer acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI ), el nuevo paquete de asistencia conseguido por la Argentina no pone límites a la posición que puede mantener el Central en los mercados de futuros de dólar ni impide que actúe en esas plazas.

La divisa se mantuvo dentro de la zona de no intervención establecida por el BCRA que para el miércoles fijó un piso de $ 38,39 y un techo en los $ 49,69.

En diálogo con El Cronista, Gustavo Quintana de PR Cambios explicó que "el mercado operó otra vez muy entonado, la demanda volvió a superar lo previsto y empujó la cotización".

"Hubo niveles difíciles de convalidar y demasiada volatilidad, además de cambios bruscos en la cotización, que en cuestión de segundos pasó de $ 40,45 a $ 40,35 y en el mercado eso es mucho", detalló.

Fernando Camusso de Rafaela Capital sostuvo que "el dólar dentro de la ZNI es una buena señal", aunque destacó que "la contracara es que por ahora no hay margen para retomar la baja de tasa de política monetaria".

Atribuyó la suba a que los mercados "se anticipan" ante un panorama de "dudas sobre elecciones es dolarizacion de portafolios" y que "más allá de cómo querramos que se lea la noticia de MSCI, importa como la lee el mercado".

"La lectura es que Argentina es frágil, su PBI per capita ha caído fuerte con la megadevaluación y vamos a estar en revisión casi permanente. Somos emergentes pero seguimos ponderando en frontera dada la fragilidad institucional, económica y financiera", apuntó.

Cuarta suba de tasa

La rueda tuvo otro ingrediente para tener en cuenta. Por cuarta vez el Banco Central aplicó una suba en la tasa. La autoridad monetaria subastó Letras de Liquidez (Leliq) a 7 días de plazo por $ 212.621 millones, en una rueda en la que vencían $ 200.000 millones.

La tasa promedio fue del 46,01% contra el 44,48% de ayer.

"Un dato para no perderse es la tasa mínima (40,49%) y la máxima (49,98%) normalmente hay 2 puntos de diferencia, hoy fueron 9. Parece que alguien marcó abajo para que la suba no sea tan grande", destacó el analista financiero Christian Buteler.

Y destacó "absorbió $10.700 millones cuando pensábamos que iba a expandir los intereses".

Quintana también señaló a "la suba de tasas en la licitación de las Leliq con mayor monto absorbido y supuestas ventas en los plazos más inmediatos de los mercados de futuros" como los elemento a los que apeló el Central para "suavizar el movimiento del dólar".