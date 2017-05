Otra fuerte caída del petróleo por la mayor producción en Libia, Canadá y EE.UU.

Los precios del petróleo tuvieron una caída significativa en los mercados internacionales por la preocupación que genera una mayor producción en los Estados Unidos, Canadá y Libia, que contrarrestan la reducción del bombeo de Rusia y de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

El barril de crudo West Texas Intermediate (WTI) cayó u$s 1,18, un 2,4%, y quedó a u$s 47,66, su menor cierre en el New York Market Exchange (Nymex) desde el 21 de marzo.

En Londres, el Brent del Mar del Norte cayó u$s 1,06, un 2,1%, y terminó en u$s 50,46, el nivel más bajo desde el 29 de noviembre.

La OPEP y otros productores planean reunirse el 25 de mayo y se prevé que mantengan un acuerdo de recorte de producción durante el resto del año.

El año pasado, la OPEP y otros productores, incluyendo a Rusia, acordaron reducir la producción de crudo en 1,8 millones de barriles por día (bpd) durante la primera mitad de 2017 para tratar de disminuir una sobreoferta global.

En abril, la producción de petróleo de Rusia cayó levemente, a 11 millones de bpd, y casi tocó su meta de producción en virtud a un acuerdo con la OPEP, según un informe del Ministerio de Energía divulgado más temprano.

La producción de petróleo de la OPEP cayó por cuarto trimestre consecutivo en abril, mostró un sondeo de Reuters, a 31,97 millones de bpd debido a que Nigeria y Libia bombearon menos crudo.

Analistas estiman que los inventarios de petróleo en los Estados Unidos hayan caído en unos 2,2 millones de barriles la semana pasada, según un sondeo de Reuters, lo que sería una cuarta semana consecutiva de declives desde un máximo récord que tocó a fines de marzo.

¿Qué pasa con la soja?

Los precios de los principales granos cerraron con bajas en el Mercado de Chicago.

Luego de la suba de ayer, el precio de la tonelada de soja cayó 55 centavos, un 0,1%, y cerró a u$s 355,96.

El precio de la tonelada de trigo bajó 73 centavos, un 0,55%, y concluyó a u$s 166,81.

El precio de la tonelada de maíz descendió u$s 2,06, un 1,39%, y terminó a u$s 146,55.