Oportunidad de inversión que dejó el dólar en retirada de $ 42

El mercado todavía se está adaptando al nuevo escenario que planteó el nuevo Banco Central (BCRA), que busca combatir de lleno la inflación pero que en definitiva, necesita estabilizar al dólar como primer paso.

Así es como, tras varias tormentas internas y externas, y ahora con un tipo de cambio menos errático y alejado -al menos por ahora- de los $ 42, quedaron oportunidades de inversión en acciones, bonos y obligaciones negociables que suelen tener menor protagonismo. "Luego de la devaluación la plaza local quedó atractiva, sobre todo para algunos papeles", señaló Álvaro Di Carlo, financial manager en Hit Cowork.

-Acciones

Para el director de HR Global, Gabriel Holand, es un buen momento para adquirir papeles de Transportadora de Gas del Sur, ya que el 45% de sus ingresos son desregulados y dolarizados, por lo tanto, tiene poca elasticidad a una desaceleración del nivel de actividad. "Está ubicada estratégicamente para transportar y dar servicio a la producción de gas, que es el boom de la cuenca neuquina", detalló. Además, recordó que la acción estará en el índice MSCI Latinoamérica desde mayo del 2019.

Por su parte, Di Carlo recomendó Ternium Argentina (ex Siderar, ahora el ticker TXAR) porque tiene gran parte de los ingresos dolarizados por la exportación de acero y por las ganancias de subsidiarias en México. También destacó que Estados Unidos exceptuó a la Argentina del arancel a la importación de acero. Por otro lado, el financial manager en Hit Cowork agregó:"La cotización del papel casi no se modificó con la devaluación, por lo que en dólares esta un 50% más barata que a principios de año".

-Bonos

Nery Persichini, gerente de inversiones de GMA Capital, sugiere los bonos provinciales, el de Buenos Aires 2025 (PBA25) como opción Badlar, y el de Córdoba 2026 (CO26), una alternativa en dólares. Según el experto, los nuevos competidores de las Lebac son bonos a tasa variable Badlar: "La Badlar está en ascenso debido a la suba de encajes y la necesidad de los bancos de captar fondos, por lo que las entidades están remunerando mejor los plazos fijos. Por el otro, la corrida cambiaria y crisis de confianza dejó los Badlares muy baratos". En particular, Provincia de Buenos Aires 2025 (PBA25), se destaca por su rendimiento y liquidez: amortización al vencimiento, con un cupón de 375 puntos básicos por encima de Badlar y pagadero en forma trimestral, hoy rinde 64% de TIR y tiene una tasa anual de 52%, lo que representa un spread sobre Badlar de 920 puntos con una duration modificada de 1,7.

Sobre Córdoba 2026, Persichini dijo: "Se trata de un muy buen crédito provincial que posee un atractivo cupón de 7,125% (pagadero trimestralmente) y un rendimiento de 11,7% anual, más que un bono de largo plazo. Como empieza a devolver capital desde 2019, su duration modificada es de solamente 3,7". A su vez, subrayó que a principio de año cotizaba 50 puntos básicos sobre el soberano mientras que en la actualidad cotiza a 240 puntos. "Si apostamos a que el CO26 vuelve a cotizar con el mismo spread sobre el soberano, podríamos embolsar una ganancia capital superior al 7% en dólares. El resultado podría ser todavía mayor si Argentina redujera los rendimientos de corto y mediano plazo", agregó.

-Obligaciones Negociables

"Para invertir en Obligaciones Negociables priorizamos la liquidez, sin descuidar el rendimiento. Por eso nos inclinamos por ON de YPF en dólares que rinden el 8,5% y tiene gran aceptación en el mercado internacional", resaltó Di Carlo.

En tanto, Holand se refirió a las oportunidades que ofrece Tecpetrol y su ON a 2022. "Tecpetrol es una empresa del grupo Techint abocada a Vaca Muerta y otros países de Latinoamérica. El ticker es TTC10 mientras que la clasificación BB+ y rinde 7,31% con duration de 3,8", describió.