Operadores temen por el día después del anuncio de Lacunza

El impacto del anuncio del Ministro Lacunza generó más dudas que certezas en el mercado. Si bien algunos festejaron que se aclare el panorama de corto plazo y se avance con una reperfilación de la deuda en un momento de alta incertidumbre política y financiera, las alertas se encendieron en torno a cuál será la letra chica de su implementación.

A priori, esperan aún más volatilidad y presión en el tipo de cambio. Hay dos cuestiones que atraviesan las inquietudes de los consultados por este diario: el respaldo político que consiga el Gobierno en el Congreso para efectivizar la medida, por un lado; y por otro, el impacto en los fondos de corto plazo del alargamiento de las letras en pesos y en dólares.

"El mercado ya no estaba financiando las necesidades de dólares del Gobierno. Eso queda claro a partir de la licitación de hoy, que quedó desierta, luego de que en los últimos tiempos la tasa de renovación rondaba el 80%. Esto es una necesidad que se adelantó en el tiempo, aunque hubiera sido positivo que se planteara al comienzo de un nuevo mandato o Gobierno, pero no puede demorarse dada esta incapacidad actual", dijo Martín Kalos, economista jefe de Elipsis.

Para Kalos en lo inmediato va a haber mucha tensión en el mercado, que va a poner presión en la demanda de dólares. "Por más que esto patea los pagos de deuda, es una señal de problemas de liquidez en el corto plazo, que genera dudas sobre la solvencia en el mediano. Por eso, hasta que no se aclaren cómo se dan las negociaciones políticas en el largo plazo puede reinar el nerviosismo".

Por su parte, Diego Martínez Burzaco, de MB Inversiones apuntó: "Continuaron con esta idea de libertad del tipo de cambio y despejaron cualquier duda sobre una posible restricción bancaria. Vamos a ver cómo lo toma el mercado, si considera que es suficiente por lo menos para en una primera instancia recuperar el precio de los activos financieros de corto plazo. También esto va a depender mucho de las repercusiones que tenga en la oposición, porque en definitiva son los que van a tener que consensuar en el Congreso".

Justamente el respaldo político que consiga la apuesta de Lacunza en el Congreso será clave para garantizar la gobernabilidad y la estabilidad financiera de los próximos meses. Minutos después de que finalizara la conferencia de prensa, un operador de la city le comentaba a este diario: "Es una jugada política arriesgada. Deja al próximo Gobierno con las cosas ordenadas y pero sin plata. Si el Congreso no la aprueba, se cae este Gobierno".

Mientras se definen las aristas políticas de esta reestructuración "a la uruguaya", la mayor incertidumbre está puesta por el impacto en los fondos de corto plazo, llamados T+0 yT+1. Los cuotapartistas de estos FCI buscan liquidez inmediata y resta ver si podrán rescatar de esa forma en caso de necesitarlo. "Hay muchas empresas que tenían capital de trabajo invertido en letras en pesos. También hay muchos fondos comunes de inversión que manejan estos instrumentos", advirtió el economista de Eco Go, Martín Vouthier. "No es positivo que se extiendan plazos en forma forzosa para letras en pesos y dólares para persona jurídica. Muchas empresas se posicionan en Lecap no como inversión de mediano o largo plazo, sino como mecanismos de aplicación transitoria de capital de trabajo", detalló.

La duda circuló entre los principales portfolio mananger de la City, que no quieren ver afectada la liquidez de estos instrumentos. "Estos FCI están invertidos en letras cortas, que ahora son reperfiladas a 3, 6, y 9 meses. Esto va a modificar el valor presente neto los fondos. Todo el mundo va a estar mañana recalculando", dijo Gustavo Neffa, de Research For Traders.

Otra de las alertas radica en si el canje voluntario de los títulos públicos logrará ser exitoso. Vouthier señaló: "La causa del salto en el riesgo país y el impacto sobre el mercado financiero y el mercado de cambios es política. Es un juego de tres jugadores: Gobierno, oposición y FMI. Si no se logra coordinar los incentivos de los tres, priorizando una baja en la incertidumbre de corto y mediano plazo que se traduzca en un menor riesgo país, cualquier medida que se anuncie desde la economía difícilmente tenga un impacto positivo considerable", dijo y agregó: "Y nada de lo que se anunció hoy va en ese sentido. Riesgo país alto, dinámica financiera lanzada y cuenta capital abierta sin restricciones configuran una dinámica compleja si no hay señales decisivas desde la política que tiendan a dar certidumbres al mercado".