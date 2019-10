Operadores prevén un cepo más restrictivo que amplíe la brecha cambiaria

"Sin la claridad de ingresos de dólares del FMI, el actual nivel de contado con liqui es más piso que techo", dispara Norberto Sosa, director de InvertirEnBolsa.

En el actual estado de incertidumbre, de lo que sí se tiene certeza es que cada día el BCRA tiene menos reservas y los pasivos monetarios siguen creciendo. En este contexto, la relación entre pasivos monetarios y reservas, la cual se instala como benchmark del contado con liquidación, sigue creciendo: "Los pagos de deuda, sin contar letras, son de u$s 1914 millones este mes, u$s 1942 millones en noviembre y u$s 2787 millones en diciembre", completa Sosa.

Para Miguel Zielonka, director de Econviews, el precio del liqui depende de cuánto bajen la tasa y de cómo sigan los controles: "Las tasas van a continuar bajándolas y los controles después de las elecciones los endurecerán. Bajo esos supuestos, la brecha va para arriba, puede estar arriba del 30% para fin de año".

José Bano, de InvertirOnline, ve al "liqui" para arriba: "Mientras el panorama sea que los dólares son cada vez más escasos y que podrían endurecerse los controles de cambio dudo mucho que haya un cambio de tendencia".

"La evolución del liqui se ha transformado en la variable clave desde la reinstalación del cepo. Hemos tenido varios vaivenes que han provocado cierta desorientación. Debido al riesgo inflacionario, el view debe ser más dinámico. Llegamos a la conclusión que la inercia inflacionaria le imprimiría una dinámica alcista", precisa un informe de Delphos.

Para Mariano Sardáns, CEO de FDI, el precio actual del contado con liquidación empieza a estar barato, "porque el acceso a un dólar oficial de $ 60 será cada vez más limitado".

Un informe de Bull Market pone el acento en un severo problema cambiario, con una brecha que podría descontrolarse y subir hasta el 100% para antes de junio o julio si no se acompaña el proceso con una solución drástica con el stock existente de pesos. Podría generar el primer problema con los bancos, que podrían negarse aceptar un bono por sus patrimonios colocados en Leliq".