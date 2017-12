Operadores no ven bajas de tasa por lo que prefieren ir a Lebac cortas

Hoy el Banco Central (BCRA) enfrenta una nueva licitación de Lebac, la primera en la que las aseguradoras que supieron ser dueñas del 13% del stock emitido no podrán participar. En el mercado estiman que uno $ 50.000 millones en manos de esas empresas vencen esta semana, mientras que el vencimiento total que enfrenta la autoridad monetaria ronda los $ 433.000 millones, cerca del 37,4% del stock en circulación. Analistas esperan que las tasas se mantengan como se operan en el mercado secundario, es decir 28,75% para el tamo corto y 29,75% para el tramo largo.

"A nivel general y, asumiendo que el BCRA ha mantenido en las licitaciones mensuales las mismas tasas del mercado secundario, esperamos que las tasas se mantengan en lo que están operando actualmente en el mercado secundario", dijo Damián Zuzek, Head Portfolio Manager de SBS Fondos.

Desde el lado operativo, Zuzek sostiene que "para carteras que busquen tener baja volatilidad, el segmento más atractivo es el tramo más corto de la curva de Lebac, mientras que para carteras que soporten más volatilidad me animaría ir a tramos más largos. Esto es porque no veo que haya margen para subir tasa mucho más, dados los mejores datos de inflación núcleo".

El analista financiero Christian Buteler agrega que "hoy vencen aproximadamente $ 433.000 millones y, comparado con lo que hemos tenido en otros momentos, no es un monto alto. Lo que si veo como preocupante es que hay participantes importantes que no van a entrar en la renovación de Lebac".

"Es el primer vencimiento al que no pueden entrar las aseguradoras, a las que les vencen cerca de $ 50.000 millones y a eso hay que sumarle que estamos en un mes en el cual suele haber una mayor demanda de dinero por pago de aguinaldos y otros gastos. En ese sentido esperamos que se renueve el 70% del vencimiento", dijo. "Es un dato importante ya que estamos en un mes de alta inflación. Si bien estimaría que mañana el BCRA no sube la tasa, habrá que ver qué pasa en el mercado secundario y la forma en que se van a poder retirar los pesos que quedaran en el mercado y que no entraron a la licitación", cierra Buteler.

Ayer, el acuerdo respecto de ir a letras cortas era generalizado.

Nosotros favorecemos la letra más corta dado que no esperamos un relajamiento de la política monetaria en los próximos meses en el ritmo implícito en la curva, con el BCRA vendiendo en 28,75% flat", dijo Belisario Álvarez de Toledo, portfolio manager de Consultatio Asset Management.

Mirando hacia adelante, Álvarez de Toledo considera que la política monetaria fuertemente contractiva mostrará sus primeros resultados en los siguientes meses y otorgará así puntos de entrada para la extensión de los plazos en la primeras licitaciones de 2018, cuando comience a registrase una convergencia entre la inflación esperada y el objetivo del BCRA.

En un informe elaborado por la mesa de Research de Balanz Capital recomendaban ayer cubrir las posiciones en pesos por los próximos 60 a 90 días. "Consideramos que en los niveles actuales de $ 17,59 el tipo de cambio se encuentra sobrevaluado, principalmente porque el tipo de cambio real multilateral se encuentra en niveles similares a los observados en momentos en los que el BCRA decidió intervenir para evitar mayores apreciaciones", dijeron.

En relación a las próximas medidas del BCRA desde Balanz Capital señalan que "la parte larga de la curva comenzó a comprimir desde el 12 de diciembre último y el rendimiento promedio de las letras de mayor plazo cayó desde 28,72% a 28,92%. Esta reducción de 80 puntos básicos puede ser una señal del BCRA indicando que está abierto a una relajación de política monetaria".