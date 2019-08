Operadores en pánico: temen riesgo país por sobre los 1000 puntos

Luego de la aplastante victoria de la fórmula opositora del Frente de Todos, el nerviosismo se siente en los agentes del mercado local. En la previa, cuando la posibilidad de que la diferencia con el oficialismo superara los cinco puntos parecía aislada, la previsión era que un triunfo del binomio Fernández-Fernández podría implicar una disparada de la percepción de riesgo de los inversores externos.

Así, algunas consultoras locales habían anticipado que el riesgo país, que mide la banca JP Morgan, podría pasar de los 860 puntos en los que cerró el viernes a superar las 1200 unidades, si el discurso del candidato a presidente Alberto Fernández no aportaba su cuota de racionalidad.

El récord para el riesgo país en el Gobierno de Mauricio Macri había sido de 1013 puntos en junio de este año.

En estricto off, una de las figuras de la City, aún sorprendida por la magnitud de los datos que se conocieron recién después de las 22:30, afirmó que espera que el indicador salte a la zona de 1200-1300 unidades en los primeros días de la semana.

Otro operador explicó que los inversores escucharon atentos los discursos triunfales de las figuras del Frente de Todos, en los que "asustaron" las frases de Sergio Massa, respecto a "la especulación financiera": "Mañana el mercado se va a caer mucho", dijo cuando faltaba media hora para la media noche y aún no se habían escuchando las palabras del candidato a presidente Alberto Fernández.

"Los escenarios que se manejaban eran de 1500- 1600 puntos, pero son escenarios virtuales. No se puede anticipar cuánto se puede ir. La rueda de mañana de pánico no se podrá evitar. Después vendrá el tiempo de barajar y dar de nuevo. Y luego ver qué es lo que va anticipando Fernández sobre lo que haría en un eventual gobierno. Se espera un fuerte castigo a todos los activos argentinos y muy posiblemente no sea sólo una rueda", explicó Sabrina Corujo, de PPI y afirmó: "Van a ser días complicados. Vamos a seguir día a día las definiciones de la política respecto a la economía".

La expectativa es entonces que el castigo a los bonos lleve al riesgo país a superar los máximos que registró este año.

Por su parte, otro analista dijo que el mercado podría calmarse si encontraba las pistas en el discurso de Fernández que hablen de "ajuste fiscal" y de "no emitir para financiar al Tesoro".

Por último, Federico Furiase, de Eco Go, afirmó: "Con estos resultados, Alberto Fernández tiene claros incentivos a dar certidumbre al mercado para evitar la pérdida de reservas en el BCRA: el gran condicionante del próximo gobierno, si la transición a octubre se diera con inestabilidad financiera", dijo.

Finalmente, al filo de la medianoche, Alberto Fernández habló en el bunker de la oposición, aunque no dio la precisiones que los inversores estaban esperando. "Los que están intranquilos que no se intranquilicen. Siempre arreglamos los problemas que otros generaron", dijo.