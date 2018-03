Oficializan emisión de bonos en dólares a 8 y 20 años y cuatro serie de Letes

Hoy es el segundo día en que el Gobierno licitará un total de u$s 6000 millones en cuatro series de Letras del Tesoro y dos nuevos bonos en dólares con el objetivo de obtener divisas para financiar parcialmente los vencimientos de este mes, tanto de Letes como del Bonar X.

Por medio de la Resolución 50-E/2017 publicada hoy en el Boletín Oficial, el ministerio de Finanzas a cargo de Luis Caputo dispuso la emisión de los Bonos de la Nación Argentina en Dólares Estadounidenses por un monto total de u$s 3500 millones.

A un plazo de 8 años, el primero de ellos ofrecerá un 5,75% de interés con vencimiento el 18 de abril de 2025, mientras que el segundo, a 20 años, pagará un 7,62% y vencerá en 2037.

La licitación de estos bonos tiene un tramo competitivo, por lo que se determinará un precio de corte, es decir, un valor por cada u$s 1000 nominales, que puede terminar implicando una tasa menor o mayor a la pautada. Las ofertas terminan hoy a las 15 hs.

Esta Resolución del ministerio de Finanzas también establece la emisión de las Letras del Tesoro en dólares estadounidenses con vencimiento 12 de enero de 2018, por un monto de hasta u$s 750 millones, y otras con vencimiento 27 de abril de 2018 por u$s 500 millones.

Las primeras tendrán un plazo de 270 días, mientras que las segundas 375 días. La amortización de ambos instrumentos será íntegra al vencimiento y su interés cupón cero (a descuento).

Tanto las Letras como los nuevos bonos podrán suscribirse en Pesos o Dólares Estadounidenses al tipo de cambio de referencia de la Comunicación “A” 3500 correspondiente al día hábil anterior al de la apertura de las ofertas de la licitación.

Por otro lado, mediante la Disposición 15-E/2017, la Tesorería General de la Nación estableció la emisión de las Letras del Tesoro en Dólares Estadounidenses con vencimiento 14 de julio de 2017, por un importe de hasta u$s 500 millones, y las Letras del Tesoro en Dólares Estadounidenses con vencimiento 13 de octubre de 2017 por u$s 750 millones.

A 88 y 179 días respectivamente, la suscripción de estas Letes podrá realizarse en Dólares Estadounidenses o Pesos al tipo de cambio de referencia de la Comunicación “A” 3500 BCRA correspondiente al día 10 de abril de 2017.

Su precio de suscripción cada u$s 1000 de valor nominal es de u$s 993,77 para las Letes a 88 días y de u$s 985,98 para las de 179 días.

Las tasas de las Letras (a 3, 6, 9 y 12 meses) ya se fijaron –vía precio de corte- en torno al 3% (poco menos para las más cortas, algo más para las más largas), por lo que la mirada estará puesta en el volumen de ofertas. Entre las cuatro, se emitirán u$s 2500 millones de valor nominal.