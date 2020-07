ON: con nuevos plazos de hasta tres años, los dollar linked se consolidan

Persiste el apetito de los inversores por las Obligaciones Negociables (ON) dollar linked, la prueba es que entre la última emisiones se destacaron las de Pan American Energy (PAE). La empresa no solo se endeudó a tasa de 0% y las propuestas desboradaron, sino que una de las ONs se pactó a un plazo máximo que no se veía, de 36 meses.

Esto genera un precendente para las demás empresas que buscan financiarse. Ya en junio se vio cómo John Deere y su emisión al 0% hizo que se afianzara este tipo de financiación

Los dollar linked son furor desde mayo, luego, en junio, se registraron mejoras en las tasas y en los plazos hasta que en julio se observan incluso mejores condiciones, como las que obtuvo PAE.

Así fue como en el primer semestre el alza de la financiación en el mercado de capitales tuvo como responsable a las Obligaciones Negociables. Según el informe de la Comisión Nacional de Valores (CNV), el financiamiento acumulado en los primeros seis meses ascendió a $ 271.640 millones, un 102% superior al mismo período de 2019. "Destacan las subas en los montos emitidos de ON (+188%) y en los negociados de CPD (+94%)", señaló el estudio.

Mirá también "El Banco Nación está muy bien en términos de liquidez y recuperamos los niveles de solvencia" La principal entidad del país puso en marcha un stock de $ 73.500 millones para asistir a empresas en la pandemia. Y en dos semanas, abrió 1,3 millones de cuentas para cobrar IFE. Por si fuera poco, redefinió estrategias: busca un foco en las Pymes. En esta entrevista con El Cronista, el presidente de la entidad habló del respaldo del Gobierno para no descapiltalizar al Banco. Y explicó cómo recuperó fondeo Por ARIEL COHEN

La colocación del martes de PAE sumó más de u$s 100 millones y correspondió a tres ONs, dos en dollar linked, las Clase 1 y Clase 2, y una en pesos, la Clase 3.

Cabe aclarar que en la Clase 1 colocó casi u$s 20,3 millones, pero las ofertas superaron los u$s 414 millones, por eso también es que obtuvieron una tasa 0% a un plazo de 24 meses. Fue con la Clase 2 que colocó u$s 57,5 millones, de un total de casi u$s 40 millones ofertados que el plazo alcanzó el récord de 36 meses; en este caso la tasa fue de 1%.

"Lo importante de estas colocaciones es que por primera vez en esta época, con el resurgimiento del dollar linked, que se obtiene plazos de tres años", subrayó una fuente del mercado.

En tanto, la Clase 3 se pactó en pesos, por $ 3.000 millones, con tasa Badlar más 1,5% y a pagar en 365 días.

Esta semana tuvo y tendrá otras colocaciones. Ayer emitió Ledesma y también lo harán Irsa y Newsan.

Según fuentes del mercado, Ledesma colocó ON Clase 8 por $ 444 millones, 6 meses y a tasa fija de 33,24%; mientras que la Clase 9 fue por $ 1.056 millones, a 12 meses, con tasa Badlar más 3%.

Irsa emitirá el hoy dos ON: una es en pesos, por un equivalente de u$s 5 millones con tasa a determinar más Badlar y a 12 meses; la otra es dólares, por u$S 10 millones, a tasa fija y a 18 meses. Hoy también se suma Newsan, busca hasta $ 700 millones, ampliable por hasta $ 2.100 millones, a 6 meses con tasa a determinar más Badlar.

En cuanto a los Fideicomisos realizados en estos días, Cooperativa de Crédito y Vivienda Unicred, entidad especializada en financiamiento de empresas, colocó $ 153 millones. Se recibieron 33 ofertas por $ 494.500.000, con un margen de corte de 6%.

En cuanto a junio, el informe de la CNV indicó que la financiación fue por $ 54.452 millones, "lo que representa una variación positiva de 39% en términos interanuales". Se emitieron 21 Obligaciones Negociables por $ 32.186 millones (59% del financiamiento mensual). Entre las destacadas del mes están las emisiones dólar linked de Cresud, YPF, Petroquímica Comodoro Rivadavia e YPF Energía Eléctrica S.A. por un total de u$s 260 millones ($ 18.016 millones).

"Todas las emisiones denominadas en dólares e integradas y pagaderas en pesos representaron el 81% del monto emitido en el mes mediante ON", resaltó la CNV.