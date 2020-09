Números detrás del súper cepo: 4 millones de personas compraron u$s 768 millones en agosto

Las compras de dólares marcaron un nuevo récord en agosto. Según informó este viernes el Banco Central (BCRA), casi 4 millones de personas adquirieron un promedio per cápita de u$s 193 durante el octavo mes del año, superando así a los 3,9 millones que habían hecho lo propio el mes anterior. Se trata del tercer mes consecutivo en el que la demanda de dólares anota un nuevo máximo.

A través del Informe de la Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario, la autoridad monetaria reveló, además, que las compras brutas de billetes de las “Personas humanas” totalizaron u$s 768 millones en agosto, superando los u$s 753 millones que dicho segmento había adquirido el mes anterior. "Las “Personas humanas” compraron billetes por u$s 768 millones y vendieron por u$s 18 millones. Ambos resultados estuvieron en niveles similares a los del mes previo", precisó el BCRA en el trabajo. Respecto a las ventas, el informe detalló que fueron 95.000 las "Personas humanas" que vendieron divisas durante agosto, por un promedio de u$s 191.

La significativa demanda de dólares por parte de la población, junto a la sostenida caída de las reservas, motivó a que el martes 15 de septiembre el BCRA endureciera las restricciones cambiarias. Es que el apetito por la divisa forzó a la entidad que preside Miguel Pesce a vender unos de u$s 3183 millones entre mediados de junio y el 22 de septiembre –último dato disponible–, y las reservas del Central no detienen su goteo. Tanto es así, que perforaron el piso de los u$s 42.000 millones este viernes. Según un cierre preliminar dado a conocer por el Central, las mismas cedieron hasta u$s 41.970 millones en la última rueda de esta semana, marcando un nuevo mínimo desde enero de 2017.

Las nuevas restricciones cambiarias, sin embargo, no surtieron efecto. Desde que fueron implementadas, hace 10 días, las reservas del Banco Central no detuvieron su goteo. La entidad acumula ventas por u$s 184 millones en el MULC, el dólar blue acumuló una suba de $ 14, el dólar MEP trepó de $ 122,06 a $ 135,29, y el contado con liquidación saltó de $ 128,29 a $ 143,54, aunque llegó a tocar los $ 151 esta semana. Fue la inequívoca respuesta de un mercado que no ahorró en nerviosismo durante las siete ruedas en las que se extendió el virtual feriado cambiario.

NOTA EN DESARROLLO