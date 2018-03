Nuevo bono tiene su propio mercado gris: cotiza a u$s 1,5 sobre la par

"Yo dependo de lo que otorguen a mi sector, y no se cómo va a venir la mano", se atajaban ayer los operadores del JP Morgan en Wall Street, cuando les pedían cupo.

"Seguro va a pasar lo mismo que con el bono de la provincia de Buenos Aires, donde el JP Morgan fue también el book builder y no nos dieron casi nada de lo que pedimos. La mayoría se lo quedaron ellos, y a los días siguientes a la colocación, el único vendedor era JP Morgan", se resigna uno de los grandes brokers del mercado local.

En el grey market (se llama así cuando el bono se opera antes de ser emitido) el bono anoche tradeaba entre u$s 1 y u$s 1,5 sobre la par, demanda que se genera cuando se especula que no repartirán mucho. Al día siguiente, quienes lo obtengan lo venderán quizás u$s 2 arriba.

El book builder es quien se encarga de la distribución de los bonos. Si uno va a través del UBS, por ejemplo, dependerá de cuánto cupo le otorgue el JP Morgan, entidad donde Prat Gay fue directivo. El equipo económico se encargó de marketinear mucho la colocación, con la premisa de convalidar la menor tasa posible en el largo plazo. "Se va a priorizar apretar precio lo máximo posible. La mayor parte de la emisión será a diez años de plazo, a una tasa de menos del 8% y el de 30 años a una tasa cerca de 8%" dijo a El Cronista una fuente que trabaja codo a codo en Wall Street con el equipo económico.

"Hicieron una una movida muy jugada de marketing para bajar la tasa y lograron una sobredemanda enorme, pero no está bueno que coloquen a una tasa muy baja y luego que el bono no pueda sostener esa tasa", revela un agente desde Wall Street.

A su criterio, es preferible otorgar algo más de tasa para que el inversor esté tranquilo los primeros meses ganando plata, y luego sí que rompa esa barrera. A su vez, esto genera presión sobre el resto de los bonos: ahora el mercado apuesta al Discount, que vence en 2033 y tiene una tasa dolarizada del 7,6%. Lo ven como el más atractivo si se tiene en cuenta que las tasas de Argentina van a recortar, rally alcista que empujará toda la curva de bonos. De todas formas, no entienden por qué el Bonar X tiene una TIR de sólo 5,5%. Se sabe que hay fondos comprando Argentina en forma anticipada. Como no hay tanto producto, les costará armar la participación en el país.

"Nos toca jugar un partido contra Messi y Neymar juntos", se resignan en las sociedades de bolsa, por la competencia que se les viene de los bancos. El JP Morgan y Merrill Lynch son los dos players a temer, que en Washington estuvieron muy activos, ya metiéndose en el mercado, para jugar fuerte, con los talones de punta.

Tienen caja, contactos de toda la vida, y empezarán a captar share del mercado de capitales y de nuevas emisiones de deuda en el exterior, por lo que los agentes temen que todo el mercado se lo agarren ellos. Merrill no tiene mesa local, pero la armará; mientras JP Morgan la tiene, pero hasta ahora no muy activa.

"A los hedge funds les vendés una buena idea, les gusta, te compran tu pieza de research, pero te tiran una orden de u$s 5 millones para dejarte contento, y luego te enterás que a JP Morgan le dan otra orden por u$s 150 millones. Nos está pasando a todos. Tenés que insistirle, decirles que la idea se la diste vos, que podés hacer una orden mayor, pero el tema es que vas a la guerra con un tenedor y un cuchillo, mientras los otros te esperan con una bazuca", se sincera uno de los agentes top.