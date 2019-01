Nueve puntos que resumen el balance bursátil argentino

Ya con el 2019 en marcha queda atrás un 2018 que ha sido difícil para la Bolsa porteña. Acciones y bonos sufrieron el embate de una crisis económica y cambiaria que golpeó a la valuación de los activos argentinos. La Bolsa sufrió el contexto de mayor volatilidad local con el Merval cayendo un 50%, y con el riesgo país despegando al alza fuertemente, para subir más de un 130% en el año. La fuerte suba de tasas en pesos y dólares golpeó fuerte al financiamiento local alcanzando apenas el 38,3% del total emitido en el mercado primario en 2017.

1. Índices accionarios

A diferencia de 2017, no se observaron alzas generalizadas en los principales índices accionarios, sino que, en general, se han visto pérdidas en el 95% de los activos mundiales y el caso de la bolsa local no fue la excepción.

Los analistas de BYMA remarcaron que, mientras que el Merval subió 0,8% en pesos durante 2018, el M.AR cayó 7,2%. Ahora bien, medidos en dólares, los Índices de la bolsa local cayeron más de 49% durante 2018 y representan las bajas más importantes desde el año 2008. En términos de valores relativos, el ratio Price earnings (P/E) promedio de los índices locales (8,3) fue la tercera parte del valor observado a fin de 2017 (24,3).

2. Capitalización Bursátil

En el mismo informe de BYMA detallan que la capitalización de empresas domésticas cayó 12% en pesos ($ 256.857 millones) durante 2018 y 56,8% en dólares, es decir, u$s 62.661 millones. “Se observó que 30 empresas aumentaron su valor de mercado, mientras que 50 lo redujeron. Además, hubo 6 cotizantes que no mostraron cambios.

3. Acciones que más subieron

Como saldo, entre las cinco acciones que más subieron, tres fueron de empresas extranjeras. Estas son las acciones de Petrobras (APBR) que avanzo un 163,9%, Telefónica (TEF), con ganancias de 81,7% y Tenaris (TS), que mostró una suba de 42,4%. En cuanto a las empresas domésticas con las mayores subas, estas fueron Havana (HAVA), que registró un alza anual del 50% y Rigolleau (RIGO) con un 46,7% de suba. Ninguna de estas dos últimas pertenece a Índices Líderes.

4. Acciones más operadas del año

En cuanto a las acciones más operadas, en el informe de BYMA detallan que las 10 acciones más negociadas explicaron el 67,3% del volumen total, contra 54,4% el año anterior. “Al igual que en 2017, la mayor participación fue la de GGAL con un 15,2%, seguida por APBR con el 10%”, sostuvieron.

Las 10 especies más negociadas en 2018 fueron Grupo Financiero Galicia (15,2%), Petrobras (10%), YPF (7,1%), Banco Maco (6,9%), Pampa (6,4%), BYMA (6,3%), Central Puerto (5,1%), Banco Supervielle (4,8%), Transener (2,9%) y Grupo Financiero Valores (2,8%).

5. Bonos que más subieron en 2018

La renta fija local no escapó a la debilidad local y global. Si bien el Índice de Bonos IAMC, medido en pesos, subió 57%, y alcanzó su máximo histórico a fines de septiembre, medido en dólares cayó 21,6%. Además, todos los subíndices muestran subas en pesos y caídas en dólares.

En cuanto a los bonos que mayores subas registraron en el año, desde BYMA remarcan que las 5 mayores alzas fueron todas de bonos provinciales denominados en dólares, con 4 de ellos “dollar-linked”. Por su parte, las Unidades Vinculadas al PIB (UVP) y 2 bonos en pesos (CUAP y PARP) registraron las mayores caídas.

El bono de Chubut a 2019 (PUO19) subió un 130%, seguido por el bono de la ciudad de Buenos Aires a 2019 (BDC19) y 2020 (BDC20) que sumaron un 126% y 113% respectivamente. Por su parte, el bono de Chubut a 2021 (PUM21) ganó un 113% y el bono de buenos Aires a 2020 (BPMD) cerró el año con un alza de 94,5%

6. Volumen operado

El volumen operado en la bolsa local tuvo un impacto similar a la evolución del resto de las variables bursátiles. En el informe de BYMA se detalla que el volumen efectivo total, en pesos, creció 62% anual mientras que, medido en dólares cayó 0,9%. “En pesos, lo operado sumó $ 4.145 millones, o el equivalente a u$s 152.487 millones. El monto negociado en acciones aumentó 74,3% anual, siendo enero el mejor mes con un volumen de $ 23.110 millones. Por su parte, el volumen de títulos públicos aumentó 61%, y explicó el 80% del aumento total”, afirmaron desde BYMA.

7. El bono mas operado del año

El título público más operado en 2018, este fue el Bonar 2024 (AY24). “El Bonar 2024 explicó el 39% del volumen anual y lo siguió el Bonar 2020 (AO20) con el 5,4%. Por su parte, el bono en pesos más negociado fue el TC21 (ajustable por CER), explicando el 4% del total”, afirmaron en su informe.

8. Financiamiento empresario

La suba de tasas generó un fuerte impacto negativo en el mercado local relacionado con el financiamiento dentro del mercado de capitales. La disparada de la suba de tasa en pesos, que llego a superar el 70% y el rally del riesgo País, haciendo más costoso el financiamiento en dólares, generó un impacto negativo en el financiamiento local

“El mercado primario canalizó, durante todo el año, el equivalente a u$s 5.650millones. El total emitido en 2018, y de esta manera representó el 38,3% del emitido en 2017. El 99 % correspondió a empresas grandes. A su vez, el 72,8% fueron Obligaciones negociables y VCP, seguido por los Fideicomisos Financieros en un 25,6% y el 1,6% restante entre Acciones y Fondos Comunes de Inversión”, sostuvieron desde BYMA.

La situación de deterioro económico impacto en el mercado primario local y desde BYMA detallan que a partir del mes de abril, se evidenció una tendencia decreciente en los montos emitidos. “De un total de u$s 1.090 millones, se llegó a un piso de u$s 68,8 millones en septiembre y hasta diciembre, nunca se superaron los u$s 400 millones mensuales”, sostuvieron.

9. Pago de Dividendos

Un dato positivo en el saldo de 2018 está relacionado con el pago de dividendos.

Según el informe de BYMA, en 2018 se pagaron u$s 2.111 millones, es decir, un 26% más que en 2017, y de esta manera alcanza el mayor monto desde el 2011. “Hubo 39 empresas que pagaron dividendos, contra 41 en 2017. El récord fue 49 en 2011. Además 31 de las 39 empresas pagaron tanto en 2018 como en 2017”, afirmaron.