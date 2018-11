Nueva caída en el precio de los bonos deja en evidencia los temores políticos

En una semana donde parece haber vuelto la calma al escenario financiero local, los títulos de deuda pública siguen manteniendo la luz de alerta. El viernes, los bonos en dólares anotaron una nueva caída semanal que llegó a 2,5% para los tramos medio y largo de la curva, y el riesgo país, que mide la banca JP Morgan, se disparó hasta los 650 puntos.

Si bien es cierto que este índice está todavía muy lejos del máximo que supo alcanzar en plena corrida cambiaria de agosto, en la City preocupa que los precios de los bonos no dejen de caer.

"Parece que siempre falta algo. Primero era la estabilización del tipo de cambio: ahora vemos una cierta estabilidad en el mercado de cambios con un BCRA que pareciera haber encontrado, a costa de una baja de actividad, la estrategia correcta. También entraron los dólares del FMI y se aprobó el presupuesto, pero para los inversores internacionales el escenario político y económico dista de ser favorable", dijo Gustavo Neffa, de Research for Traders.

Sin dudas, el trigger de la semana fue la baja de la calificación crediticia de S&P, un golpe que si bien estaba descontado en los precios de los bonos, el mercado no esperaba. "Bielorrusia, Etiopía, Jamaica, Nigeria, Ruanda, Camerún y Pakistán son algunos de los nuevos compañeros de Argentina acorde al rating B. En tanto, nuestro país queda a 5 escalones del grado de inversión (BBB-)", señaló Nery Persichini, de GMA Capital en un informe semanal para sus clientes.

El termómetro del riesgo país también muestra el riesgo político del año electoral, acrecentado en las últimas semanas con algunas medidas del Gobierno de Mauricio Macri que el mercado lee como desfavorables, tal como el bono de fin de año para los asalariados. "Estamos a nueve meses de las PASO. Tener elecciones cada dos años es un infierno para estabilidad de este país. El mercado lee que hay riesgo de vuelta del populismo, ya sea por una mejora de la oposición en las encuestas, como por las medidas que tomó el Gobierno en los últimos días que decepcionaron a muchos inversores", afirmó José Bano, de Invertir On Line.

Con la política en el centro de la evaluación de los inversores, no hay espacio para una recuperación del precio de los bonos en el corto plazo. "La expectativa sigue siendo la misma. Lateralizando en la zona de CCC, llegamos al piso y ahí viene el sell off. Paso nuevamente ahora. Y no va a haber mejoras sustanciales por el riesgo político", afirmó Leonardo Chialva, de Delphos.

La preocupación de los inversores va más allá de 2019 y la caída del precio del Bonar 2024, cuyo rendimiento superó alcanzó los dos dígitos y terminó en 10,25% la semana pasada, demuestra que más allá de los fondos que el Gobierno consiguió se extienden las dudas. En este contexto, analistas recomiendan renta fija en pesos "solo para carteras muy arriesgadas".