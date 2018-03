Nomura dice que el repo con bancos evita la saturación

La decisión de Argentina de tomar un préstamo directamente de bancos para cubrir parte de sus necesidades de financiamiento para este año debería traer alivio a los inversores preocupados por un exceso de oferta de títulos locales, según analizó ayer el banco de inversión Nomura Holdings.



"Todo el mundo tiene un montón de deuda de la Argentina, con lo cual se está volviendo cada vez más difícil encontrar demanda nueva para la oferta argentina", dijo Siobhan Morden, jefa de estrategia de renta fija latinoamericana para Nomura, a la agencia de noticias Bloomberg ayer.



La ejecutiva del banco de inversión se refería así al cierre de un préstamo a 18 meses por u$s 6000 millones otorgado por seis bancos que esta semana intentarán colocar deuda argentina. El "repo" fue acordado a una tasa variable de Libor más 290 puntos básicos y es un complemento para el intento de conseguir unos u$s 5000 millones con emisiones de bonos en dólares y otros u$s 2000 millones con emisiones de bonos en pesos, que se concretaría esta semana.



Los bonos con vencimiento en 2021 deberían beneficiarse de la decisión argentina, según Morden. Esos bonos muestran un desempeño pobre debido a la sobreoferta de bonos provinciales y corporativos para esa fecha, y el total de u$s 35.000 millones en el año.



"El riesgo de saturación es un problema para la Argentina porque ahora todo el mundo es dueño de algún bono de ese país y ya no tiene la historia de mejoría crediticia del año pasado, porque el déficit no mejora", dijo Morden.