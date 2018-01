No habrá extraordinarias: Ley de Financiamiento Productivo pasa a marzo

"El Gobierno prefirió no tensar al Congreso". Este es el argumento que esgrime un alto funcionario del macrismo para explicar por qué desde el primer piso de Balcarce 50 decidieron no convocar a sesiones extraordinarias, que estaban previstas para este mes. No sólo se perjudicará la City, que esperaba ansiosa la Ley de Mercado de Capitales (denominada ahora de Financiamiento Productivo, de modo de aggiornarla de forma más marketinera), sino en general, ya que no habrá extraordinarias para ningún tema.

Según pudo saber este diario, por fuentes involucradas en la negociación, el plan del oficialismo reside en analizar la Ley a en comisión este mes para aprobarla a mitad de marzo. La idea que persiguen, para evitar obstáculos, es que Mercado de Capitales pase sólo por la comisión de Economía. Si bien todavía deben definir la fecha exacta, la idea es que una semana pase por asesores y otra semana en comisión por opiniones de sectores interesados.

La Ley de Mercado de Capitales, que ya tiene media sanción de Diputados, no se pudo tratar a fin de año, como estaba previsto, por el ambiente delicado. Ante la fragilidad general, el Gobierno optó por asegurar lo esencial, que para ellos era impuestos y presupuesto. Esto no es una buena señal para la City, porque sigue dilatando algo que el mercado financiero necesita y espera.

En realidad, lo que a los operadores más les importa es qué sucede con las resoluciones 708, 709 y 710 de la Comisión Nacional de Valores, las cuales se supone que entrarán en vigencia en marzo de 2018. Si bien las mismas trajeron buenas noticias, porque dieron el marco legal para firmar IBs (introducer broker) con brokers del exterior y dan origen al AAGI (agente asesor global de inversiones), que se trata de una figura interesante, que aún así generó descontento, porque se le quita facultades al Agente Productor (AP), como pasar órdenes o administrar cartera, lo cual lo transforma en un mero presentador de clientes, como era antiguamente. CNV se mantendría dura con la redefinición del AP, pero podría flexibilizar su postura en redefinir atributos.