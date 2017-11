Moody's mejoró calificación de Argentina por las reformas que impulsa el Gobierno

La calificadora financiera Moody's mejoró la calificación de la deuda soberana argentina a la categoría B2 desde B3, al respaldar el rumbo que sugieren las reformas macroeconómicas que impulsó el Gobierno luego de las elecciones legislativas.

"La suba de calificación se vio motivada por el paquete de reformas macroeconómicas que están comenzando a lidiar con distorsiones de larga data de la economía argentina y por la probabilidad de que estas sostengan el reciente regreso a la senda del crecimiento del país", dijo la calificadora en un comunicado.

A su vez, la calificación de corto plazo de Argentina se mantuvo en Not Prime (NP). Las calificaciones senior no garantizadas de la deuda no reestructurada fueron afirmadas en Ca y la calificación provisional senior no garantizada de la deuda no reestructurada fue afirmada en (P)Ca.

De esta manera, la nueva categoría robustece la imagen de la Argentina a la hora de acudir al mercado internacional de crédito, tras dos años en los que el Gobierno se valió de financiamiento externo para salir del default y cubrir el rojo fiscal que persiste luego de una década de desequilibrios en las cuentas públicas.

"Tras el triunfo electoral de medio término, el mayor número de legisladores de Cambiemos en el Congreso le da al gobierno de Macri un mayor apoyo político que, según esperamos, facilitará la aprobación de más reformas políticas positivas. El gobierno de Macri ha anunciado una serie de proyectos de reforma impositiva, previsional y laboral", indicó Moody's.

Además, la calificadora elogió que el Gobierno se haya puesto como objetivo la reducción del déficit fiscal, si bien mostró preocupació por el incremento del déficit financiero apuntalado por el pago de intereses de la deuda que morigerará el progreso en cuanto a los desequilibrios de las cuentas públicas.

"El gobierno ha oficializado su objetivo de bajar el déficit primario, que alcanzará un 4,2% del PBI este año, en un 1% del PBI anual en 2018 y 2019", señaló.

A su vez, Moody's subió el techo para bonos en moneda extranjera a B1 desde B2 y el tope para depósitos en moneda extranjera a B3 desde Caa1. Los techos para bonos y depósitos en moneda local de largo plazo fueron subidos a Ba2 desde Ba3.

El techo para depósitos bancarios en moneda extranjera de corto plazo, el techo para bonos en moneda extranjera de corto plazo y los techos para depósitos y bonos en moneda local de corto plazo no registran cambios y se mantienen en NP.