Moody's lanza su nueva plataforma de calificación crediticia para la Argentina

En tiempos convulsionados por anuncios de empresas que se irán del país y rumores de otras que seguirían sus pasos, Moody's irrumpe con el lanzamiento de un nuevo proyecto en la Argentina. La calificadora, con más de 100 años de experiencia internacional crediticia, anunció este miércoles la puesta en marcha de Moody's Local Argentina, una nueva plataforma local de calificaciones crediticias.

El proyecto estará a cargo de Marina Rosemberg, quien lleva casi una década dentro de la firma. Rosemberg ingresó en Moody's en 2011 para trabajar dentro del equipo comercial, y fue escalando posiciones hasta convertirse, en abril de 2019, en la primera country manager de la compañía en el país y en la primera mujer dentro de la firma en alcanzar esa posición de liderazgo en la región.

“Con el lanzamiento de esta nueva plataforma dejamos de trabajar con metodologías globales para comenzar a utilizar metodologías y research domésticos, calibrados de forma exclusiva para cada mercado. Esto permitirá brindar mejor información a los inversores, para que puedan tomar mejores decisiones”, explicó la country manager de Moody’s Local Argentina en diálogo con El Cronista.

Con la puesta en marcha de este nuevo proyecto, las calificaciones crediticias de Moody's ya no quedarán supeditadas a calificaciones internacionales. En su lugar, aparece una nueva escala que se adapta a las necesidades del mercado y es más fácil de interpretar. Eso, explican desde la firma, no significa que se haya flexibilizado ni se ceda un centímetro respecto de sus estándares. “El hecho de que la nueva plataforma lleve el nombre Moody's garantiza un estándar de calidad, de reputación y de transparencia”, dice Rosemberg. Y agrega que “la inclusión de estas nuevas metodologías a medida será un hecho positivo para el mercado, en términos de competencia y brindando más opciones para los emisores”.

Marina Rosemberg, de Moody’s.

La firma considera que, dado que los mercados locales tienen características únicas, esta herramienta les permite combinar metodologías de calificación crediticia a medida con equipos de analistas que proporcionan análisis específicos para esos mercados locales.

La plataforma, aclaran, es independiente de calificaciones e informes de Moody's Corporation, cuyos procesos de calificación crediticia no están vinculados a los de Moody's Investors Service, la agencia de calificación crediticia a nivel global. Respecto de dicha independencia, la firma remarca que Moody's Local tiene procesos de calificaciones e informes independientes a los de Moody's Investors Service, y que es por ello que sus calificaciones no son comparables. Incluso, subrayan que las calificaciones de Moody's Local no están vinculadas ni afectadas por las calificaciones globales de Moody's Investors Service.

La escala de calificación de Moody's Local, que la firma introduce en el país, va desde un máximo de AAA a un mínimo de C o D, dependiendo de la jurisdicción. De esta manera, en la Argentina, la calificación máxima será AAA.ar (el modificador “.ar” designa el país donde fue asignada la calificación, de modo que AAA.pe será la calificación más alta para Perú y AAA.pa, la más alta para Panamá). Moody's agrega, además, los modificadores “+” y “-” a cada calificación genérica que va de AAA a CC.

De esta manera, las calificaciones de AAA a A se utilizarán para emisores o emisiones que exhiban una calidad crediticia que irá desde “más fuerte” a “por encima del promedio” en comparación con otros emisores locales. Las calificaciones de BBB a B, en tanto, se utilizarán para emisores o emisiones con calidad crediticia desde “promedio” a “débil” en relación a otros emisores locales. Las notas CCC a C, por su parte, se destinarán a calificaciones que irán desde “muy débil” al mayor grado de debilidad, mientras que la calificación D se reservará para emisores o emisiones que hayan caído en la categoría de incumplimiento, al no haber pagado el capital ni los intereses según lo acordado.

La tabla que utilizará la nueva plataforma en el mercado local. Fuente: Moody's.

Cabe recordar que, hasta el momento, las calificaciones utilizadas por la firma en el país correspondían a aquellas a Moody's Inverstors Service. Las mismas van desde Aaa a Baa3 para la categoría investment grade, de Ba1 a B3 para inversiones especulativas, y de Caa1 a C para inversiones que conllevan mayor riesgo especulativo.

El lanzamiento de esta nueva plataforma de Moody's en la Argentina representa una apuesta de la firma al desarrollo del mercado local. “Creemos que el timing es ideal para el lanzamiento. Vemos mucho potencial en el mercado, que puede crecer con nuevos productos pero también en volumen y en sofisticación. Apostamos a que ese crecimiento tiene que venir y queremos acompañarlo”, indica Rosemberg.

Este modelo de Moody's Local ya funciona en Perú, Panamá y Bolivia. Y con este anuncio, la firma confirma el lanzamiento en la Argentina y Uruguay.