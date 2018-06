Moody’s anticipa un incremento en la mora de hipotecarios UVA

"Mientras los salarios se ajustan sólo una o dos veces por año, los préstamos UVA atados a la inflación vienen ajustando todos los meses, por lo que puede aumentar la mora en los hipotecarios, prendarios y personales UVA", alerta Valeria Azconegui, de Moodys.

Advierte que ya se está viendo algo de morosidad en líneas de consumo, aunque no tanto en hipotecarios. Sin embargo, indica que la demanda hoy está trunca, en stand by, ya que con la devaluación resulta un 24% más caro comprar una propiedad, aunque en las entidades ven esto como algo relativamente temporario. Si bien destaca que los hipotecarios crecieron mucho, de la mano de los UVA, aún hay un enorme recorrido por hacer, ya que hace dos años representaban el 1% del PBI y ahora pasaron a 1,5%.

Para los bancos, el primer impacto de la suba de tasas al 40% fue el encarecimiento del fondeo, aunque se dan vuelta y lo trasladan al mercado, al repricear al 70 o el 80% cuando tienen tasa variable, pero no pueden hacerlo en los casos de tasa fija. En ese caso, se les encarece el fondeo.

En ese sentido, es clave es clave cuál es la estrategia de negocios de cada entidad y la composición de su cartera de créditos y ver a qué velocidad pueden trasladar su estructura de fondeo: hay algunas que tienen el 75% de su portfolio prestados a tasa fija a un año, mientras otros bancos están fondeados puramente en el mercado vía call y obligaciones negociables, a quienes se les encarece mucho. En cambio, quienes tienen una amplia red de sucursales tienen el 60% del fondeo con depósitos a la vista, que salen mejor parados, ya que el fondeo no se les encarece tanto.

El tema es traducirlo en tasas de préstamos más acordes, porque con descubiertos al 80% se cae la demanda y se debe tener mucho cuidado con quiénes son los tomadores de esas tasas, ya que la pyme que lo acepta claramente tendrá un problema en puerta, lo que puede perjudicar la calidad de cartera del banco. Por eso, están más cautelosos.

"De todos modos, la Argentina tiene el sistema financiero más chico de toda la región, se presta muy poco más allá de los 90 días, y los bancos van siempre a los segmentos más seguros: en los créditos al consumo dos tercios corresponde a payroll (cuentas sueldo), lo cual les preserva el posible deterioro de la cartera", sostiene Azconegui.

Por otra parte, en la calificadora observan que los bancos no tendrán un problema de rentabilidad, ya que todos los excedentes van a Lebac, sino de calidad de resultados, de sostenibilidad. En Moodys prestan atención a que los ingresos por resultados sean sostenibles y no tanto atados a los títulos del gobierno o a letras del BCRA, que viene bien para mantener la rentabilidad, pero no tanto para ser mantenidos en el tiempo. De todas formas, se esperanzan con que este alto nivel de tasas no va a durar muchos meses, y apuestan a que en la segunda mitad de año se vayan normalizando hacia la baja.

"Con la suba de tasas dispuesta por el BCRA, muchas entidades, sobre todo las mayoristas, se vieron en la necesidad de empezar a encarecer los préstamos y de esta manera también poder disminuir la oferta y conservar la liquidez, premisa fundamental de los Bancos en tiempos de volatilidad financiera. Por otra parte, en este segmento del año se ve crecer la mora y se espera ansiosamente el sueldo anual complementario de junio como un paliativo para la misma", detalla Guillermo Barbero, Socio de First.

Advierte que durante este mes se puede observar notablemente un gran crecimiento en el uso de tarjetas. El auge en el uso del plástico durante este mes puede estar ligado al punto anterior: "Al disminuir la oferta de préstamos personales, los tarjetahabientes la utilizaron para suplir esta falencia y se autoliquidaron la financiación que estaban necesitando", agrega.

En cuanto a los hipotecarios, so solo ve una baja en el volumen de otorgamientos del último mes, sino que espera una desaceleración del mercado inmobiliario producto de la volatilidad del dólar.