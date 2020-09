Moody's alertó sobre los riesgos financieros para las empresas

Moody's advirtió sobre la delicada situación económica Argentina que dejó la pandemia del coronavirus sobre la actividad y consideró que el deterioro en las condiciones económicas tendrán un impacto negativo en la calidad crediticia de las empresas locales hasta el 2021.

Pese a que la reciente reestructuración de la deuda soberana significó un alivio fiscal, la calificadora de riesgo aseguró que el estrecho margen de las cuentas fiscales dificulta la capacidad del Estado argentino para respaldar al sector corporativo, que sufrió un golpe al financiamiento en dólares tras las nuevas restricciones a la moneda estadounidense.

Este martes, la deuda corporativa sufrió un duro golpe tras las nuevas restricciones al dólar que implementó el Banco Central. Según estableció la entidad a cargo de Miguel Pesce, aquellas firmas que registren vencimientos de capital en dólares entre el 15 de octubre y el próximo 31 de marzo deberán presentar al BCRA un nuevo plan de refinanciación debido a que el monto por el que podrán acceder al mercado cambiario no podrá superar el 40% del vencimiento.

De ese modo, las compañías deberán refinanciar de manera forzada unos u$s 3.300 millones y el mercado empieza a descontar default en el corto plazo.

Análisis sectorial

Martina Gallardo, Vice President de Moody's, se refirió al impacto en la economía real de las medidas paliativas implementadas por el Ejecutivo y señaló que el debilitamiento de los precios y la demanda de combustible "reducirá la generación de flujo de efectivo de las compañías petroleras integradas que calificamos".

"Si bien las inversiones de capital en gas natural disminuyeron significativamente desde mediados de 2019, un nuevo plan del Gobierno antes de fin de año podría acelerar la recuperación de la producción de gas natural hacia 2021", sumó Gallardo.

Para Moody´s el panorama en el sector energético no es positivo, especialmente en un contexto en donde los servicios permanecen congelados. De ese modo, la firma estadounidense espera que las empresas atraviesen un período de poca actividad, al menos hasta 2022. "Argentina no cuenta con una cartera significativa de nuevos proyectos de generación de energía eléctrica, dado que no habrá nuevas licitaciones y que los menores niveles de actividad deprimieron la demanda. Las necesidades financieras del sector para 2021-22 en adelante implicarán principalmente el refinanciamiento tanto de los próximos vencimientos de la deuda a corto plazo como de vencimientos significativos de la deuda a largo plazo".

El congelamiento de tarifas continuará hasta finales de 2020, medida que asume mayor incertidumbre en la recuperación de costos de las firmas del sector. "Las ganancias seguirán disminuyendo para las empresas reguladas de gas y electricidad en 2021, eliminando por completo todas las ganancias obtenidas durante el período 2017-2018", detalló el informe.

Esa misma variable también impactará en la industria de las telecomunicaciones, que continuó trabajando normalmente durante la emergencia sanitaria, pero sus ingresos se vieron afectados ante la imposibilidad de actualizar tarifas tras un decreto presidencial.

La calificadora de riesgo espera que la venta de alimentos esenciales continúe el sendero de recuperación hasta 2021, al tiempo que consideró que la profunda caída en la actividad económica y un pico inflacionario para el próximo año limitarán la venta de bienes durables durante el próximo año.

Por último, Moody's afirmó que la flexibilización de las restricciones y el incremento de las obras públicas de infraestructura contribuirán a la recuperación del sector de la construcción. En línea con la presentación del Presupuesto 2021, el Gobierno proyecta duplicar la inversión en obra pública al 2,2% del PBI con la intención de volcar gasto de capital y dinamizar la contratación formal.