Monedas emergentes se desinflaron pero acá el dólar casi no se movió

El dólar en el mercado mayorista subió siete centavos ayer hasta $ 13,50 ante la sorpresa de operadores que veían cómo las divisas de los países emergentes se derretían de la mano de la caída de las bolsas a nivel global sin que el peso acompañara. En las pizarras minoristas la divisa cerró estable en $ 13,60. Operadores señalaron que el mercado todavía es poco profundo, con demanda todavía impedida de operar a pleno.



La tormenta financiera que azotó al mundo ayer no hizo mella en el mercado cambiario local, una señal que los operadores locales asocian con la todavía poca profundidad de la plaza mayorista tras la salida del cepo.

El rublo ruso cayó 3,65% frente al dólar ayer, el peso colombiano 2,53%, el peso mexicano 1,39% y el real brasileño 1% frente a la baja del 0,53% que anotó la moneda argentina. Con todo, en la región los movimientos del bolivar venezolano, el peso chileno y el sol peruano fueron aún más acotados que los del peso argentino.



"La volatilidad sigue presente y vuelve a presentar problemas para anticipar la evolución del tipo de cambio en el corto plazo y muestra un mercado que tiene recorridos muy irregulares y con escaso impacto hasta el momento en el plano local de los acontecimientos internacionales", analizó Gustavo Quintana de PR Corredores de Cambio en un informe para sus clientes.



Según operadores, durante la rueda de ayer hubo poco volumen y las primeras operaciones tardaron en llegar. Fueron apenas u$s 233 millones los que cambiaron de manos en las dos plazas mayoristas (frente a los u$s 316 millones del día previo) sin participación del Banco Central (BCRA). Y si finalmente la divisa subió fue porque los pocos vendedores que aparecieron ayer se corrieron del mercado sobre el cierre ante el desplome de las monedas emergentes.



"Las cerealeras tienen depositadas las divisas de prefinanciaciones de exportaciones que tienen un plazo, por lo cual están agazapadas en la gatera esperando un precio potable para liquidar esas divisas", dijo un operador bancario. "Pero la demanda no se hace sentir porque este no es un mercado liberado, muchos importadores todavía no superaron los trámites necesarios para demandar y tantos otros estaban tan stockeados esperando la devaluación que todavía no necesitan volver a llenar sus galpones", agregaron en la misma entidad.



Entre los operadores consultados ayer la lectura de que el precio del dólar no se mantendrá igual de calmo era común, sobre todo si se mantiene la caída de las monedas emergentes. Una encuesta a un treintena de economistas hecha por FocusEconomics arrojó que la expectativa es de un dólar a $ 15,70 para fines de este año.



"El plan parece ser que el mercado sea chico hasta las paritarias, para que el el dólar no dispare precios, aunque el contexto externo puede cambiarlo", opinó el jefe de research de un fondo. El dólar sube 4% en el año, 37,78% desde la salida de cepo y 57,44% en los últimos doce meses corridos.

Rofex aumenta garantías

El mercado de futuros y opciones Rofex comunicó ayer una ampliación de los márgenes de garantía para operar futuros de dólar y euro, ante la recuperada volatilidad del dólar. "La estrategia del BCRA es que el precio sea volátil, por eso es más probable registrar pérdidas que deben ser cubiertas por garantías", explicó el economista especializado en futuros y opciones Javier Marcus.