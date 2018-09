Mientras el dólar volaba Hacienda compró u$s 1500 millones al BCRA

En la segunda mitad de agosto el Tesoro le compró cerca de u$s 1500 millones de reservas al Banco Central (BCRA) para cumplir con distintos pagos de deuda. La necesidad de divisas de la cartera que maneja Nicolás Dujovne se dio a pesar de que todavía cuenta con abultados depósitos en dólares, pero está demasiado cargado de pesos luego de haber subastado casi la mitad de los u$s 7500 millones que le vendió el FMI, lo que le causa pérdidas por la disparada del dólar.

Entre el 14 de agosto y el 31 del mismo mes, datos monetarios del BCRA muestran operaciones cambiarias entre la autoridad monetaria y el fisco que contrajeron la base monetaria en $ 45564 millones. Los movimientos son 10 compras de divisas hechas por Hacienda que superan levemente los u$s 1495 millones en total.

Voceros del Ministerio de Hacienda no respondieron a la consulta de El Cronista. Pero dos fuentes de la cartera explicaron que esas compras se hicieron para afrontar pagos de deuda. En ese período, detalló una de las fuentes, la cartera afrontó pagos menores al BID, la CAF y otros.

Pero hubo tres pagos relevantes.

Uno el vencimiento de Letras del Tesoro en Dólares (Letes) que a pesar de haber sido renovado casi en un 90% en la licitación del 24 de agosto último, implicó la necesidad de divisas porque esas emisiones se suscribieron en buena parte con pesos, a pesar de que se pagan en moneda extranjera. Algo más de u$s 1506 millones se necesitaron para afrontar ese vencimiento.

El otro pago fue un margin call del préstamo con bancos internacionales tomado el año pasado de un grupo de bancos internacionales para reforzar en u$s 6000 millones, en total, las reservas internacionales. El repo (operación con acuerdo de recompra) que se pactó con esas entidades requirió la emisión de bonos soberanos que fueron tomados como garantía, para ser recomprados al vencimiento del préstamo. El terremoto financiero que golpeó al precio de mercado de esos títulos hizo que la garantía cayera en valor, por lo que obligó a devolver u$s 460 millones en un día para cubrir la diferencia.

En agosto, además, las tenencias del BCRA en Letras Intransferibles cayeron en casi u$s 3000 millones. La recompra de estos papeles era parte del plan acordado con el FMI, pero no continuará según hizo público Dujovne.

"Hacienda quedó long (comprado) en pesos después de subastar u$s 3400 millones del apoyo presupuestario del FMI", dijo Federico Furiase de EcoGo. "Digo que está largo en pesos porque tiene un excedente fuerte de depósitos en pesos por lo que fue vendiendo del desembolso del Fondo, cuando las necesidades fiscales en pesos se concentran más cerca de fin de año, y ahora está asumiendo compromisos en dólares más que nada por los vencimientos de Letes" agregó.

Entre el 22 de junio y el 13 de agosto Hacienda subastó a diario dólares del FMI en el mercado cambiario para hacerse de pesos con los que afrontar sus necesidades. Las subastas, además, buscaban ayudar a calmar el mercado cambiario, algo que el BCRA podía hacer en forma muy limitada luego del primer acuerdo con el FMI. Fueron unos u$s 3400 millones.

Así, los depósitos del sector público cerraron agosto en casi $ 779.000 millones tras haber arrancado junio en $ 607.000 millones.

El 13 de agosto Hacienda anunció que tenía una posición en pesos suficiente y que interrumpiría las subastas. Desde entonces y hasta el final de ese mes el peso se devaluó 19,7 % frente al dólar, un quinto del valor de esos pesos.

Según datos del BCRA, en sus arcas todavía están depositados u$s 7755 millones del Tesoro. Cayeron desde niveles de u$s 15.602 millones que habían alcanzado el 22 de junio, día en que llegó el préstamo por u$s 15.000 millones del FMI (la mitad de ese monto fue al BCRA). Parte de los pagos en dólares del mes salieron de esos depósitos: bajaron u$s 1842 millones en agosto.