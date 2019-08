Miedo en los mercados: el oro supera los u$s 1500 por primera vez desde 2013

Los precios del oro escalaban hoy hasta máximos de seis años, por encima de los de u$s 1500 la onza, ya que los inversores continuaban buscando activos de refugio ante las crecientes tensiones comerciales entre China y Estados Unidos.

El oro al contado subía 2,25%, a u$s 1507 la onza antes de las 14 hora de Argentina, máximo desde abril del 2013.

La guerra arancelaria entre Estados Unidos y China escaló la semana pasada cuando el presidente Donald Trump amenazó con imponer más aranceles a las importaciones chinas. Por su parte, China permitió que el yuan cayera bajo 7 unidades por dólar, lo que provocó que Washington designara formalmente a Pekín como manipulador de divisas.

"La escalada de las tensiones comerciales es un telón de fondo clave que está apoyando los precios del oro; otro factor importante es el incremento masivo de deuda con rendimiento negativo", dijo Ross Strachan, analista de Capital Economics, a Reuters.

En busca de refugio

Para Luis Palma Cané, especialista en mercados internacionales, la causa por la que el oro gana protagonismo es un "fly to quality" que deriva de las bajas de tasas que se dieron en India, Nueva Zelanda y Tailandia, un movimiento que acompañó la quita que hizo previamente la Reserva Federal de Estados Unidos. Además, citó el nerviosismo de los inversores por las tensiones geopolíticas, un escenario que fue exacerbado por la dipusta comercial entre EE.UU. y China.

"La tasa de India bajó 35 puntos básicos, cuando se esperaba que fuera 25, y quedó en 5,4%; después. Nueva Zelanda realizó una baja de 50 puntos, pero se estimaba también 25, a 1% ; mientras que Australia hoy la dejó sin cambios en 1%. Al igual que Estados Unidos, estos países no presentan grandes problemas, pero optan por ser cautos. El mercado lee ahí que se reconoce que la desaceleración de la economía mundial es un hecho, en lugar de ver que se están tomando recaudos", explicó el experto.

A su vez, Palma Cané dijo que el "fly to quality" viene del viernes, algo que se recrudece el lunes por la devaluación del yuan, pero que el martes, pese a la recuperación de los mercados también llevó al oro a un alza, una leve, pero una suba al fin.

"Este comportamiento indica que evidentemente el oro ha recuperado lo que había perdido hace unos años, ser refugio de valor", opinó Palma Cané.

Aunque existe potencial de una corrección de corto plazo, ahora muchos analistas consideran los u$s 1500 dólares la onza como un punto de inflexión, de acuerdo a Strachan.

Señales de miedo

El comportamiento del oro también se vio en el otro activo de refugio por excelencia, los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. A medida que más inversores compran para salirse de activos más riesgosos, sus precios suben y la tasa que pagan baja en consecuencia.

Los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 años bajaron a sus menores niveles desde el 2016. El martes, los retornos de los bonos soberanos europeos se hundieron a mínimos históricos. Tocó 1,64% poco antes de las 14 de la Argentina.

Un indicador que elabora CNN Money y que se basa, entre varios otros factores, en la demanda por activos de refugio, también marca el momento de incertidumbre que golpea al mercado global y afecta también a la Argentina.

Se trata del Fear & Greed Index (índice de miedo y codicia) que cayó a Extreme Fear (miedo extremo) desde el nivel Neutral de una semana atrás y luego de haber marcado "Greed" (codicia) hace sólo un mes. El índice busca mostrar cuál es la actitud del mercado y el apetito por el riesgo en un momento dado.

El banco Goldman Sachs dijo en una nota enviada a clientes que ya no espera que se forje un acuerdo comercial con China antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos del 2020. En tanto, Morgan Stanley advirtió que la guerra arancelaria podría llevar a la economía global a una recesión para mediados del próximo año.

Entre otros metales preciosos, la plata ganaba 1,9% a u$s 16,76 la onza; mientras que el platino sumaba 0,5% a u$s 851,79 la onza; y el paladio caía 0,2% a u$s 1.434,11.