Merval: la acción de Telecom ya ganó más de 16% desde el anuncio de la fusión

Los papeles de Transportadora de Gas del Norte crecieron 2,79 por ciento, a 44,20 pesos cada uno, y lideraron las subas dentro del Merval, que sumó su sexta suba consecutiva al subir 0,13 por ciento, hasta situarse en las 22.415,77 unidades

Además, los papeles de Telecom Argentina saltaron 2,39%, a 98,65 pesos cada una, y ya ganaron más de 16% tras el anuncio de fusión con la operadora Cablevisión.

El lunes pasado, las acciones Telecom Argentina habían trepado casi 15% tras la noticia de fusión con Cablevisión. Por otro lado, dentro del Panel General, los papeles de Grupo Clarín ascendieron 0,75%, hasta los $ 270 cada uno.

Dentro del panel líder las otras subas más importantes las registraron Macro (2,43%), Telecom Argentina (2,39%), y Autopistas del Sol (2,10%).

“Tras el feriado, Wall Street reanudó las actividades con un mejor tono, a la espera de la temporada de balances, ante lo cual las acciones locales extendieron las mejoras -aunque a un menor ritmo- a la vez que los bonos estuvieron más expectantes, mientras los operadores monitorean la escalada del dólar”, explicó en un informe Gustavo Ber, titular de Estudio Ber.

“Así es que el Merval al final avanzó apenas un 0,1%, acumulando su sexta mejora consecutiva sostenido todavía principalmente por las energéticas, dado que los operadores vienen esquivando una toma de ganancias, bajo un volumen en esta oportunidad más expandido”, agregó.

El total negociado en acciones ascendió a 519.495.632 pesos, con un balance de 46 papeles en alza, 33 en baja, y 16 sin registrar cambios en su cotización.

¿Qué pasó con los títulos públicos?

“Por su parte, los bonos se presentaron en promedio prácticamente estables en sus cotizaciones en dólares en un clima de mayor prudencia, con un riesgo país merodeando los 430 puntos básicos, más allá de que en pesos evidenciaron mejoras a raíz de la firme marcha del tipo de cambio implícito”, añadió Ber.

Entre los bonos, el AN18 ganó 1,31%, el AY24 ascendió 0,54%, el Descuento en dólares mejoró 0,46%, el Descuento en pesos avanzó 0,50%, el NF18 creció 0,37%, el Par en dólares saltó 1,64%, el Par en pesos se apreció 0,84%, y el PR15 progresó 0,95%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPE (en euro) subió 1,20% ($ 168), el TVPP (en pesos) restó 1,05% ($ 9,45), el TVPY (regido por la ley extranjera se valorizó 0,33% ($ 150,50), y el TVYO (serie II, regido por la ley Nueva York, canje 2010) se incrementó 1,38% ($ 147).

¿Qué pasó con los ADRs?

Los papeles de Galicia cayeron 2,64%, hasta los u$s 42,46 cada uno y lideraron los ajustes en Wall Street, donde la mayoría de las firmas argentinas concluyeron la rueda en baja.

Los otros retrocesos más importantes los sufrieron Francés (2,62%, u$s 18,59), Tenaris (1,72%, u$s 31,34), y Macro (1,62%, u$s 91,66).

Como contrapartida, avanzaron los ADRs de Bunge (1,69%, u$s 77,15), Nortel Inversora (1,64%, u$s 34,05), y Petrobras Argentina (1,43%, u$s 12,05).