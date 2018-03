Mercedes Marcó del Pont criticó la salida del cepo

La ex presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont cuestionó duramente al Gobierno por entender que "va a contrapelo de crecer con trabajo y mercado interno".

En declaraciones radiales, Marcó del Pont sostuvo que "de a poco, se han ido cayendo todas estas ideas y estos planteos que nos hicieron de que lo que no permitía a la Argentina crecer era el cepo, y que cuando se flexibilizara iban a llover los dólares, y que los precios estaban acomodados al tipo de cambio ilegal y que no se iba a traducir a la inflación, que el problema de la inflación era monetario y por lo tanto si reducían la cantidad de dinero iba a caer la tasa de inflación", enfatizó.

"Estamos con una devaluación de más del 50%, con un Banco Central que se hizo a un lado y dejó de administrar el tipo de cambio. Lo que más preocupa es que todas estas decisiones no son neutras en cuanto a quiénes ganan y quiénes pierden", dijo.

La ex funcionaria indicó también que en el Gobierno "creían que iban a llover inversiones, y eso no está ocurriendo. Con ese diagnóstico es que salen a negociar con os fondos buitres, a partir de la urgencia. Y a partir de la urgencia nunca es bueno negociar. Acá lo que está faltando es que nos muestren cuáles van a serlas fuentes de demanda. Nunca es bueno para una sociedad crecer a partir del endeudamiento", concluyó.