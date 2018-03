Mercados en rojo: acciones locales cayeron hasta 6,2% en Wall Street

La mayor parte de los ADR argentinos cerró ayer en rojo en una jornada en que Wall Street y las principales bolsas europeas se desplomaron, pendientes de una nueva baja del precio del petróleo, el empeoramiento de los mercados periféricos de deuda y un renovado nerviosismo sobre la desaceleración en el crecimiento de la economía global.

Irsa fue la acción argentina que cotiza en Wall Street con la caída más profunda, 6,23%. Le siguieron de cerca YPF (-5,2%), Cresud (-5%) y Pampa Energía (-2,29%). En cambio, el papel que más subió fue el de Edenor (+6,23%).

En esa plaza, el industrial Dow Jones cayó 1,10%, el S&P 500 bajó 1,42% y el Nasdaq cayó 1,82%, contagiados por el descalabro europeo.

El índice paneuropeo FTSEurofirst 300 cerró con una caída del 3,38%, su nivel más bajo desde octubre de 2014.

En Grecia, se hablaba de un "lunes negro", porque la Bolsa cedió 7,87%, a su nivel más bajo desde 1991. El magro desempeño se debe a la crisis de refugiados y un posible fracaso de las conversaciones entre el gobierno y sus acreedores internacionales en la revisión del rescate financiero griego.

La tendencia negativa impactó especialmente en los títulos de bancos: el Stoxx Europe 600 del sector bancario lideró los descensos con una caída del 5,59%. El índice acumula una caída de más del 22% en el año por dudas sobre la rentabilidad y la fortaleza de capital de los bancos, en un entorno donde los estímulos monetarios y las tasas de interés negativas continúan presionando la rentabilidad de los bancos.

Las acciones de Deutsche Bank se derrumbaron 9,50% (había reportado en 2015 una pérdida récord), liderando el descenso del referencial regional Stoxx 50, que bajó un 2,99%. BNP Paribas, ING, Santander y Barclays perdieron más de un 5% cada uno. Este mes, Credit Suisse reportó su primera pérdida anual desde 2008 tras registrar amortizaciones en su negocio de banca de inversión.

Las acciones del sector energético también perdieron terreno, con una caída del índice europeo de gas y petróleo del 2,85% después de que los precios del crudo bajaron por debajo de la barrera psicológica de los u$s 30.

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cayó ayer 3,88%, al cerrar en u$s 29,69 el barril, su nivel más bajo en las últimas dos semanas, en tanto el barril de crudo Brent a abril cerró en en u$s 32,85, con una baja de 3,55%.

El crudo de referencia en EE.UU. cayó así por tercer día consecutivo, en medio de la incertidumbre en los mercados por el exceso de oferta y la falta de avances en las negociaciones entre los países productores. El precio del Brent cayó ante la ausencia de signos de que la OPEP y sus principales competidores, como Rusia, estén avanzando hacia una rebaja de la producción.