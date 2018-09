Mercado: gustó el discurso de Macri, pero decepcionó falta de autocrítica

Los expertos opinaron que el discurso del presidente Mauricio Macri fue acertado en cuanto a la "sinceridad" y al enfoque hacia el total de la población, sin embargo se esperaba mayor autocrítica y una mirada más interna. La atención estará puesta, a lo largo del día, en la letra chica del plan del Ministerio de Hacienda.

"El mensaje de Macri fue sincero, creo que fue positivo en términos generales. Lo más relevante es que sigue para adelante con su forma de ver el cambio de raíz, incluso dijo qye si hay que pagar el costo político, lo pagará. Dijo que quisieron ir más lento y que el mercado se impuso. No fue tan explícito con respecto a los errores propios. Me hubiera gustado escuchar más sobre los errores que cometieron. También señaló que fueron por el camino más lento y que finalmente tuvieron que seguir las condiciones del mercado. Acá en la mesa tomamos el mensaje como positivo y muy sincero", dijo Augusto Posleman, de Portfolio Personal.

"Macri habló como Presidente finalmente, pero lo hizo dos años después. Es un muy buen discurso para entre los seis meses y el año de gobierno, un discurso en el que se probó y no anduvo y tuvo que hacer cambios. El problema es el timing, tarda mucho en tomar decisiones. Hay que mirar más para adentro, asumir los errores. Está bien, hay un escándalo de corrupción por los cuadernos, pero este Gobierno puso tasa de 38% y dos años después lo echaron a Sturzenegger. Lo veníamos anticipando unos pocos, esto no va. Las tasa al 60% no va, está matando a la economía. Esto no tiene nada que ver con el fondo, hay que mirar a las empresas, así no pueden trabajar, ni los bancos prestar. Hay que mirar para adentro no tanto para afuera", sentenció Miguel Arrigoni, de First.

"El discurso del presidente Macri era necesario, para que pueda reforzar su liderazgo y más aun luego del gran tropezón cuando salió a anunciar un acuerdo con el FMI cuando no estaba cerrado. El discurso es político, gana tiempo, pero se lo escuchó con poca autocrítica de su gobierno y que todos los problemas que enfrenta al país vienen del lado del exterior. El verdadero discurso es el de Dujovne que será el encargado de dar los detalles de cómo Argentina enfrentará los problemas actuales de la crisis. Por otro lado, es el primer discurso, una especie de cadena nacional, en el que le habla a la gente, además de mandar un mensaje a los mercados mostrando a un presidente que quiere dar pelea, en un contexto complejo", señaló Mariano Otálora, de Escuela Argentina de Finanzas Personales.

"Se trató de un discurso conceptual. Lo sustancioso estará en las medidas económicas. Está bien que le hable a la gente y no a los mercados. En mi opinión le faltó un llamado más específico a las fuerzas políticas. Dijo que están trabajando juntos, pero la clave está en el apoyo o rechazo político que tengan las medidas. Esta muy bien que apoyen a los sectores más sensibles y el resto al plan "todos ponen". Veremos qué impacto tendrán en los mercados lo que se vaya conciendo del plan de Dujovne", expresó Leonardo Chialva, de Delphos Investment.

“Me pareció muy sincero, desde el punto de vista del mercado todo lo que dijo es exactamente así. Muchos van a empezar a decir que no hizo ninguna autocrítica pero cuando comentó que creía que podían ir más despacio y que el mercado dijo que había que acelerar, es una autocrítica velada. Mi sensación es que lo urgente le gana a lo importante, hay medidas que están tomando ante la urgencia de generar confianza. No tenemos los detalles del plan de Dujovne, pero entiendo que si hay credibilidad la paridad de los bonos deberían mejorar un poco, aunque hoy todo estará condicionado por el feriado en Estados Unidos. Creo que el Fondo Monetario Internacional va a aceptar las condiciones de Argentina y que tenemos una chance. En líneas generales, el discurso me gustó”, indicó Rubén Pasquali, de Fernández Laya.