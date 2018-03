Mercado gris: el bono a 30 años llegó a venderse con sobreprecio de u$s 4

En la previa, la mega emisión de bonos ya dio sus ganancias. El que logró comprar en el mercado primario y lo vendió en el secundario (mercado gris), llegó a ganar hasta u$s 4,25 sobre la par en el bono de 30 años, aunque luego el sobreprecio en el OTC (over the counter, por afuera del mercado) aflojó a casi u$s 2,5.

En promedio, el bono largo (el más solicitado) tradeó u$s 3 por encima, mientras el de diez años lo hizo a u$s 3 sobre la par. El de tres años se negoció con un sobreprecio de u$s 1,25 y el de cinco años de u$s 2,25.

"De todas formas, están todos preocupados porque aún no se informó el allocation (lo que le van a entregar a cada uno) y ya comenzaron las sospechas de que no les entreguen la cantidad que pidieron", advierte un mesadinerista en Wall Street.

En la City aseguran que la oferta total recibida, de u$s 68.600 millones, estuvo ‘inflada’ por la sobresuscripción, entonces muchos fondos duplicaron sus ofertas: si querían comprar u$s 100 millones, ofertaban u$s 200 millones, para poder obtener un cupo por la mitad. Por eso, estiman que la oferta ‘verdadera’ fue por u$s 34.000 millones.

"Si tenés límite en lo que vas a tomar (u$s 16.500 millones) y todos quieren participar, como para prorratear todos inflan para que les toque un proporcional. En el mercado primario se licitó a 7,5%, luego se dieron vuelta para venderlo en el secundario ‘gray’ (todavía no cotiza). El que compró en el primario y vende en el secundario se lleva la diferencia", detalla un broker.

Esto suele pasar cuando hay demanda insatisfecha, tanto en colocaciones de bonos como en suscripciones de acciones. Es posible que, cuando empiecen a operar, los agentes colocadores les vendan una parte a los que se quedaron afuera.

El "gray market" va marcando la tendencia: cuando los nuevos bonos salgan a cotizar, no sería extraño que el el título a 30 años vaya arrimando a la par, con lo cual su precio podría subir hasta u$s 3,5 y su tasa descender del 8 al 7,5%. En consecuencia, la TIR irá tirando abajo la curva: el Bonar 24, que hoy rinde 7,6%, arrimará la tasa al 7%, pues habrá mayor demanda.

Entonces, toda la curva debería ir achicando. Aparte, ahora se abre el juego: comenzarán a salir las provincias de Santa Fe, Salta, Neuquén, Córdoba, Mendoza y ciudad de Buenos Aires, aparte de las corporativas, como YPF y Arcor. Si bien hay muchos fondos que sólo toman deuda de soberanos, saben que en provincias conseguirán unos puntos más.

"Colocaciones a estas tasas son techo, de acá a los próximos días la tasa de los más largos estará bajando unas décimas, luego habrá que ver cómo evoluciona el mercado en general, salvo que se complique mucho la situación de los emergentes. De todos modos, de ahí a bajar las tasas a 4%, hay un largo trecho", sostiene Juan Manuel Palacio, productor del Merval.

"Por los rendimientos soy positivo, sobretodo para los plazos largos: 8% de yield en un escenario de riesgo país a la baja es interesante. Por cada 1% que baje el rendimiento, el bono va a subir un 20%. En lo que va del año, nuestros vecinos vienen achicando el riesgo país y en esta última semana la soja repuntó. Por eso, 8% es muy atractivo", afirma Lucas Reyna, trader de Becerra Bursatil.

¿Se podría haber colocado a una tasa más baja? La semana pasada se hablaba de una TIR por arriba del 8%, pero si se hubieran jugado a poner una tasa mínima, correrían el riesgo de quedarse con menos colocadores y que los primeros días empiece a bajar de precio. No sería una buena señal al mercado estar "pijoteando" tasa. El riesgo sería que, si en cuatro meses se complica la situación fiscal, el Gobierno se "endulce" y salga a financiar el déficit con más deuda en lugar de hacer un ajuste fiscal.