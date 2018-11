Mercado: el volumen total enero-octubre superó en un 32% al de todo 2017

El 2018 que se va despidiendo, probablemente sea muy recordado entre los participantes del los activos financieros. Las caídas de bonos y acciones fueron protagonistas al menos desde marzo a la fecha. La volatilidad creció y la corrida cambiaria erosionó buena parte de las expectativas positivas con la que había arrancado el 2018, después de un 2017 caracterizado por fuertes avances en acciones y bonos. Este año intenso también se vio en el volumen operado, el cual para fines de octubre ya acumula un crecimiento del 32% más que el volumen operado en 2017.

Desde el Instituto Argentino de Mercado de Capitales (IAMC) de BYMA aseguran que el volumen total del mercado entre enero y octubre de este año superó en un 32% a todo el volumen del 2017. En el caso de Renta Variable, la suba del volumen operado en 2018 fue del 55%, mientras que en Renta Fija fue casi del 30%.

“El 85% de lo operado en BYMA entre enero y octubre de este año fue en Renta Fija, mientras que la Renta Variable explicó, en promedio, el 6%. De mantenerse los volúmenes de octubre, el total de 2018 tiene un piso de crecimiento del 60% respecto de 2017”, sostuvieron.

Por otro lado, los analistas del Instituto Argentino de Mercados de Capitales destacaron que si bien la evolución del volumen es relevante en la operatoria diaria para los inversores, desde el punto de un mercado puede ser más importante analizar su evolución desde un punto de vista de más largo plazo o tendencial, toda vez que la sustentabilidad y el crecimiento del mercado de capitales está asociado a dicha tendencia. “En este sentido, el volumen muestra una clara tendencia creciente. Vemos cómo los volúmenes trimestrales promedio han crecido sistemáticamente desde 2017”, indicó.

FUENTE: IAMC

En cuanto a los cambios del volumen entre un mes y otro, si bien es deseable el continuo aumento, existen factores, tanto domésticos como externos que resultan en un menor nivel operado. Sin embargo, desde el IAMC entienden que, mientras la tendencia de mediano y largo plazo sea al alza, es una señal positiva para el mercado.

La decisión del BCRA de reducir el stock de Lebac fue uno de los detonantes de un menor volumen operado en el mercado. “Dicha decisión tuvo un impacto directo en el mercado local. El volumen operado en octubre fue apenas superior a un tercio de lo negociado en mayo, mes en el cual vimos un récord de $ 118.000 millones”, sostuvieron desde el IAMC.

Como reemplazo, y en medio de la corrida, el equipo económico del gobierno busco darles mayor protagonismo a otros activos como las Letes. Aun así, se destaca que si bien el volumen de Letras del Tesoro (en dólares y en pesos capitalizables) creció todos los meses desde febrero, no puede todavía, compensar el volumen de Lebac. “Si dejamos de lado las Lebac, la tendencia del resto de los instrumentos es creciente”, afirmaron los analistas del IAMC.

VOLUMEN EFECTIVO DE RENTA FIJA POR GRUPO (MILL. ARS)

El volumen detallado en el informe de IAMC, dependiente de BYMA, están en pesos y no en dólares. Sobre esta medición, desde la compañía remarcan que debe recordarse la magnitud del aumento del tipo de cambio del 93% entre fin de 2017 y fin de octubre de 2018, con picos que llegaron al 120% a fin de septiembre. “La volatilidad en dichas variables pudo haber impactado negativamente en el volumen en pesos del mercado. Si se hace esta consideración, y en particular para acciones, es cierto que se observa una tendencia decreciente del volumen en meses recientes. Aun así, no parece ser un patrón exclusivo de Argentina, sino también de otros mercados de América Latina”, sostuvieron.

La disminución del volumen operado en acciones en el mercado local fue un patrón que se replicó en el resto de los mercados de la región. Dicha merma lo confirman los datos de volumen operado en acciones de la Federación Mundial de Bolsas (WFE) en millones de dólares.

“Se observa que tanto Argentina, como Brasil, Chile, Colombia y México, muestran, para los últimos meses, volúmenes de negocios en acciones con una tendencia decreciente desde sus máximos de 2018. En particular, el volumen de Argentina, Chile y Brasil de septiembre fue aproximadamente el 60% del máximo del año. Para Colombia y México la cifra es del 80%”, remarcaron desde el IAMC.

Volumen efectivo de acciones (en Mill. USD) como % del volumen mensual máximo observado en 2018.