Mercado de futuros de Rofex prevé un dólar por debajo de $ 15 hasta el mes de mayo

Los contratos de dólar futuro pueden tomarse como parámetro de a cuánto podría llegar a estar el dólar en los próximos meses. Si bien las apuestas de hoy pueden tener suertes diversas, son los instrumentos que toman los importadores y exportadores para cubrirse en el tipo de cambio.

A fin de abril, los contratos se pactan a $ 14,87, por lo que las previsiones son tener un billete por debajo de $ 15 hasta mayo. Para fin de ese mes, se pactan a $ 15,23, mientras para fin de junio a $ 15,60.

A abril, mayo y junio se lo denomina el trimestre dorado, porque es cuando se produce el mayor ingreso de dólares de la soja, al punto que el sector agroexportador se comprometió a liquidar u$s 7.000 millones hasta el 31 de mayo en tres cuotas.

Para fin de julio los contratos valen $ 15,98, para fin de agosto $ 16,26, para fin de septiembre $ 16,66 y para fin de octubre $ 16,93. Recién en noviembre tocará los $ 17, y para fin de ese mes cotiza a $ 17,21, para fin de diciembre $ 17,70.

Recién el año que viene prevé cruzar la barrera de los $ 18, al valer $ 18,02 a fin de enero, mientras los contratos para fin de febrero se negocian a $ 18,20.

La bicicleta financiera de comprar Lebacs y cubrirse con contratos futuros, que llegó a rendir más del 20% anual en dólares, ahora cayó a menos del 10%.

Si se adquiere la Lebac a 35 días al 38% hay que pagar una tasa del 30,5% de cobertura para hedgearse, lo que da una TIR del 7,5% anual en dólares. A 64 días baja aún más, porque la Lebac rinde 35%, mientras la cobertura cuesta 29,5%, por lo que la tasa en dólares desciende al 5,5% anual.

En este sentido, conviene los bonos dollar linked, que pagan en pesos, pero al tipo de cambio del momento: el de Chubut 2019 rinde 13,1%, Mendoza 2018 arroja 12,4%, CABA 2019 el 12,2% y el Bonad 2016 el 11,7%.

La estrategia del ex Morgan Stanley Agustín Collazo, jefe de la mesa del Banco Central (BCRA), consiste en hacer fluctuar al dólar para no ser predecible: sólo intervendrá si hay varias jornadas consecutivas de suba, pero sin que haya un valor de piso y de techo, para que el mercado no los ‘cachetee’ previendo lo que va a suceder, como pasaba con Vanoli, cuando la política monetaria giraba en torno al dólar, mientras la actual busca bajar la inflación.

Mientras, el Central se preparan para sacar en junio el billete de $ 500 y en octubre el de

$ 200, aunque demoran en llegar al público, porque se distribuyen a través de los tesoros regionales del BCRA en el interior del país y por medio de los propios bancos sucursaleros.