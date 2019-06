Mercado Pago también ofrecerá préstamos a los consumidores

Lejos de dejar de lado los servicios financieros, Mercado Pago está planeando un lanzamiento para ampliar sus líneas de préstamos y financiar a los consumidores. La compañía ya ofrece créditos a quienes venden productos a través de Mercado Libre y en agosto lanzará créditos para los consumidores.

Así lo confirmó Paula Arregui, VP senior de producto de Mercado Pago, quien prefirió no brindar más detalles al respecto. Sobre la competencia entre bancos y fintech, que estuvo en primera plana en las últimas semanas tras un comunicado de Adeba, Arregui sostuvo: "Los préstamos que da Mercado Crédito son ínfimos en comparación con el sistema financiero que, de todos modos, no llega a 15% del PBI. Los préstamos son con fondeo propio, que está en un fideicomiso, y todo pasa por los bancos".

Paula Arregui, VP senior de producto de Mercado Pago

Y agregó: "Los saldos virtuales están respaldados en movimientos bancarios. No existe una canibalización del negocio de los bancos sino que incorporamos a gente que no estaba bancarizada o que tenía una cuenta pero no la usaba".

En ese sentido, la ejecutiva ejemplificó: "Históricamente, había 400.000 personas que invertían en fondos comunes de inversión en Argentina. Cuando nosotros empezamos a ofrecer nuestro fondo, sumamos a 400.000 personas más. Es gente que no invertía y ahora está invirtiendo".

Arregui señaló que algo similar sucedió con los dispositivos Mpos, para cobrar con tarjeta de débito y crédito. "Había un parque de 800.000 aparatos y nosotros colocamos 900.000 dispositivos. Eso no significa que la gente se deshizo del viejo pos para poner el de Mercado Pago, sino que había personas que no aceptaban tarjetas y ahora lo hacen mediante nuestro dispositivo. Sumamos gente", afirmó.

Pagos móviles

La ejecutiva de Mercado Pago habló con varios medios en un evento organizado con el objetivo de celebrar el primer año de vida de los pagos con código QR. En este primer año, se procesaron 8 millones de pagos con este método, se incorparon 230.000 comercios y hay un millón de personas por mes que hacen pagos QR, mediante la aplicación de Mercado Pago.

Empresas como McDonald's, Farmacity y Shell ya aceptan este método de pago en sus locales y destacan que mejoró el tiempo de espera de los clientes. Para fomentar la adopción del QR, Mercado Pago genera incentivos hacia ambos lados de la transacción.

De cara a los comercios, bonifica las comisiones cuando el cliente paga con QR y utiliza tarjeta de débito o dinero que ya tiene disponible en su cuenta virtual. En cambio, cobra la misma tarifa que los bancos por los pagos con tarjeta de crédito (aunque el comercio se ahorra el alquiler de la tarminal pos). Del lado del cliente, en tanto, ofrece descuentos que llegan al 40%.

Si bien Paula Arregui aseguró que los descuentos continuarán para impulsar el uso del QR, la vocera dijo que apuntan a que, con el tiempo, los clientes elijan pagar con Mercado Pago porque les brinda una mejor experiencia de compra.

Los pagos mediante QR se realizan escaneando el código con la cámara del celular. Hay varios tipos: