Mercado Libre toca máximos históricos en Wall Street: vale 23 veces más que YPF

Las acciones de Mercado Libre alcanzan máximos históricos y ya valen 32 veces más que el promedio de las acciones argentinas en dólares. El buen momento por el que transitan las acciones del unicornio tecnológico argentino está a años luz de la dinámica que muestran las demás acciones locales.

Mercado Libre obtuvo buenos resultados en su último balance y lleva años de un crecimiento a pasos agigantados. Mientras que el Merval y las acciones argentinas en dólares valen un 20% de lo que rendían en 2018, Mercado Libre (MELI) vale casi tres veces y media más desde entonces.

La actualidad de los papeles de Mercado Libre y las de las demás acciones argentinas en dólares son radicalmente opuestas. La tecnológica de Marcos Galperin está en máximos históricos, con retorno realmente extraordinarios, mientras que las demás acciones del panel local se ubican en mínimos de 2012. Esta disociación en la dinámica de Mercado Libre y el resto de las acciones locales hace que la valuación de la primera sea impresionantemente mayor respecto de todas las demás.

Tras haber alcanzado un nuevo máximo histórico, MercadoLibre vale u$s 41.100 millones de capitalización de mercado. Si se toma como comparación a dicha capitalización de mercado con YPF, Grupo Financiero Galicia y Pampa, se observa que Mercado Libre vale 32 veces más que el promedio entre dichas compañías.

Si la comparación se hace caso por caso se observa que, por capitalización de mercado MELI vale 23 veces más que YPF, 32 veces más que Grupo Financiero Galicia y 53 veces más que Pampa, ya que estas valen por capitalización de mercado u$s 1.790 millones, u$s 1.290 millones y u$s 780 millones respectivamente.

Performance en 2020

Mercadolibre rasca los cielos mientras que las acciones argentinas en Wall Street se hunden por el piso.

El Merval en dólares y la gran mayoría de las acciones argentinas en Wall Street perdieron el 100% de todo el mercado alcista registrado desde 2012 hasta 2018. En aquel entonces, y principalmente desde el resultado de las elecciones PASO de 2013 cuando Sergio Massa gana las elecciones intermedias y evita que se cambie la constitución para que Cristina Fernández de Kirchner busque su tercera presidencia, el mercado comenzó a especular con un cambio de ciclo, generando un impresionante bull market que tuvo su final en 2018.

Desde allí y hasta la actualidad todo fue para abajo en las acciones argentinas, las cuales borraron completamente el mercado alcista inicial y operan en niveles de 2012. Ello no fue lo que ocurrió con Mercado Libre, ya que esta se ubica en máximos históricos.

La compañía de Galperin avanza 45% en lo que va del año. Asu vez, si se toma desde el piso de marzo hasta la actualidad, la acción muestra un avance del 96%. Esta excelente performance muy lejos está de lo que muestran las demás acciones argentinas que caen entre 30% y 60% en lo que va de 2020.

Si bien la petrolera estatal, YPF sube un 100% desde el piso de marzo (pasó de u$s 2,25 a u$s 4,5), el golpe sufrido por la acción es notable ya que se ubica un 60% por debajo de los valores de comienzo de año (u$s 11). Es decir, lejos de alcanzar nuevos máximos como si se observa en Mercado Libre, YPF opera en niveles de mínimos históricos.

Lo mismo ocurre si se compara a Mercado Libre con Grupo Financiero Galicia o Pampa Energía. Pampa sube un 28% desde los pisos de marzo, aunque a la vez opera un 30% debajo de los máximos de comienzo de año. Es decir, que pese al rebote del casi 30% en las últimas semanas, la acción todavía cotiza 30% debajo de los niveles de comienzo de 2020.

Finalmente, con Grupo Financiero Galicia ocurre algo similar. Galicia sube 60% en las últimas dos semanas aunque a la vez vale un 46% menos que a comienzo de 2020 y sigue operando en niveles de 2012.

Comparación versus 2018

El Merval en dólares y la mayoría de las acciones argentinas valen 20% de lo que valían en 2020. Hoy el Merval en dólares opera en niveles de u$s 350, mientras que en 2018 valía u$s 1800. Galicia opera en un 12% de lo que valía en 2018. En ese momento supo tocar máximos de u$s 73 y desde allí colapsó hasta los u$s 8,6 actuales. Misma historia para Pampa que cuesta 6% de lo que valía en 2018, al pasar de u$s 72 hasta u$s 11,5 actuales.

Para el caso de la petrolera YPF vale 17% de lo que valía en 2018. Sin embargo, en 2018 no fue su techo sino que este había sido alcanzado en 2005 cuando supo tocar u$s 70. Es decir, hoy vale el 6,5% de lo que valía en 2005.

Si esa misma comparación se hace con Mercado Libre, se observa que hoy la compañía vale tres veces y media más que desde los valores de 2018 y casi 100 veces más que desde el piso de 2008 cuando sus acciones cotizaron en niveles de u$s 8,6.

El coronavirus y Mercado Libre

El coronavirus no le representó un escollo significativo a la compañía de Galperin para seguir creciendo y desarollándose. En este contexto se dio una multiplicación de las ventas online durante la cuarentena a la vez que se potenciaron los pagos electrónico, incluso en un contexto de confinamiento y con los comercios mayormente cerrados.

En cuanto a sus números, la compañía reportó su balance del primer trimestre y mostró que Mercado Libre tuvo ingresos netos por u$s 652.1 millones, lo que implica un crecimiento interanual de 37,6%. Es decir, el freno del comercio en la economía real impulso el comercio electrónico y el uso de medios de pago alternativos que potenciaron a las compañía.

De hecho, Marcos Galperín señaló en su red red social Twitter que entre el 24 de febrero y el 3 de mayo de este año se agregaron 5 millones de nuevos compradores en línea en Mercado Libre en América Latina.

“Se registraron más de 5 millones de nuevos usuarios a nivel regional. Esto significa un crecimiento del 45% durante el mismo período del año anterior. En Argentina, la cantidad de nuevos compradores online alcanzaron los 690.014, un incremento del 40% en relación con el año anterior”, destacó.