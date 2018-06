Mercado Libre lanzó un fondo "para ganar tanto como una Lebac"

Hace un tiempo, Marcos Galperín, CEO y fundador de Mercado Libre, decidió declararle la guerra a los bancos. Ayer, cuando subió al escenario al ritmo de Bella Ciao el canto partisano italiano que se puso de moda gracias a la serie española La Casa de Papel anunció que presenta la estocada final.

El gigante de e commerce buscará convertirse en una plataforma de pago mediante código QR que pueda ser usada también en tiendas físicas. Además, le dará la posibilidad a sus más de 30 millones de usuarios, de invertir en un fondo "que rinda igual que una Lebac", según anticipó el propio Galperín.

Mercado Fondo es la nueva apuesta fuerte de Mercado Libre y verá la luz "después del Mundial de Fútbol", según adelantaron a El Cronista en la empresa. Tal como había anticipado este diario en marzo, la compañía se alió para su primera aventura en el mundo de las finanzas con el Banco Industrial.

Será un Fondo Común de Inversión que apueste por instrumentos de renta fija en pesos, como las Lebac, plazos fijos y otros instrumentos. "Es el principio de una nueva era en el mundo de los pagos y servicios financieros. Una era más inclusiva", anunció Galperín, que anteriormente había destacado que más de la mitad de la población adulta de Argentina no posee cuenta bancaria y por ende, el 72% de los pagos que se hace hoy en día son en efectivo. "En unos años el uso del efectivo será visto como algo anacrónico. Tal vez nos tome 10 o 20 años, pero en el futuro vamos a tener que explicarle a nuestros hijos cómo pagábamos con billetes", comentó.

El desembarco de la compañía de Galperín en un terreno que, hasta hace no mucho tiempo, era propiedad exclusiva de los bancos se dio en etapas. Primero, creó Mercado Pago, una subsidiaria de Mercado Libre, que mediante una aplicación en el celular permite hacer pagos, enviar y recibir dinero, hacer recargas del celular o de la tarjeta SUBE. Más tarde, comenzó a ofrecerles a los usuarios de la plataforma préstamos, con Mercado Crédito. Como para esto utiliza el historial de pagos de sus compradores y vendedores, pudo apuntar a un público de no bancarizados, que estaban por fuera del sistema financiero. "Mayoría de las personas y empresas que utilizan Mercado Crédito no tenían una historia financiera. Y ya otorgamos más de u$s 250 millones en préstamos, a más de cien mil Pymes", detalló Galperín.

Otro paso fue el lanzamiento de una tarjeta de crédito prepaga para que estos usuarios puedan hacer compras en el mundo físico y la comercialización de terminales POS, que pueden ser utilizadas desde cualquier smartphone.

Con Mercado Fondo, ahora también estos clientes podrán invertir los saldos que manejen en su billetera digital. "Cuando comenzamos con Mercado Pago, nos propusimos el desafío de democratizar los pagos, luego de democratizar los créditos y ahora democratizaremos el ahorro", dijo en diálogo con El Cronista Paula Arregui, VP de Producto de Mercado Pago. "En Argentina hay solamente 400.000 cuentas conmitentes y nuevamente muchos quedan afuera de capitalizar sus ahorros, ya que o por coyuntura local o por falta de educación financiera, nunca han accedido", añadió.

Arregui anticipó que buscarán captar la atención de micro ahorrista. "Estamos enfocados en un público que puede empezar a invertir saldos muy chiquitos, por eso sabemos que tenemos que empezar con opciones simples, de bajo riesgo, que ofrezcan renta garantizada". La ejecutiva destacó que se podrán rescatar los fondos de manera "inmediata" en el celular.

Pagos digitales, mundo físico

Galperín presentó ayer la opción de pago con código QR, disponible para todos los usuarios de Mercado Libre en más de 160.000 tiendas físicas del país. No tendrán costo de comisión y acreditación inmediata del dinero cuando se les pague con tarjeta de débito o dinero en cuenta de Mercado Libre, sin importar su tamaño o actividad.