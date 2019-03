ES LA SEGUNDA VEZ QUE EMITE EN UN AÑO, YA QUE EN AGOSTO VENDIÓ U$S 800 MILLONES EN BONOS

Mercado Libre colocó un récord de u$s 1000 millones en el Nasdaq Tras conseguir el respaldo de PayPal, recibió ofertas por u$s 6000 millones. La acción saltó 5% y quebró los u$s 500. Ya duplicó su valor desde diciembre