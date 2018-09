Menú de opciones para ahorristas que llegaron tarde al salto del dólar

El frente financiero sufrió la semana pasada los que fueron, probablemente, los dos peores días desde la salida del cepo. Tras ese sacudón, la pregunta es qué hacer ahora con los ahorros. Lejos de asegurar una respuesta 100% acertada, los especialistas advierten, en primer lugar, que el instrumento elegido debe "dejar tranquilo" al inversor.

"Tiene que ser lo que lo deje dormir más tranquilo", subrayó Nery Persichini (GMA Capital). Partiendo de esta premisa, las opciones de Persichini, Mariano Otálora (Escuela Argentina de Finanzas Personales), Miguel Zielonka (Econviews) y Gabriel Holand (HR Global) son varias.

Dólares billete: Los especialistas no creen que el dólar pueda subir mucho más, por el contrario, esperan que encuentre el dólar encuentre un piso. Sin embargo, tal como sostuvo Persichini, "el tipo de cambio llegó a un nivel de sobrerreacción tan pero tan grande que es más probable que recorte a que siga subiendo. En sintonía, Holand dijo que "el que no compró hasta ahora esta arriesgándose a comprar caro" y Zielonka indicó: "A este nivel de dólar yo no compraría".

Títulos de deuda en dólares: "En este momento depende mucho del riesgo que se quiera asumir. Si la idea es buscar oportunidades, los bonos en dólares cayeron muy fuerte ayer", señaló Otálora. Por su parte, Persichini comentó que quien quiera dolarizar su portafolio, para ser más sofisticada la inversión, están en buenos precios los bonos cortos, como el Bonar 2018, que rinde entre un 9 y un 10%, comprar en el mercado secundario Letes, o directamente entrar en un fondo de Letes. "Quien sea arriesgado, los precios de los bonos están por el piso: podrían comprar el Bonar24 o el Bonar20 ", recomendó Holand.

Acciones en dólares: Los ADRs se hundieron ayer pero venían muy castigados. En el año llegaron a acumular pérdidas de hasta 100%. Hoy ya se ven saltos cercanos al 20% en dólares. Otálora destacó que esta alternativa es considerada arriesgada, por lo que también se debe asumir un horizonte de inversión de largo plazo.

Apostar a tasa en pesos: "En este momento me quedaría en pesos a tasa del 50%. Plazo fijo o fondos comunes o letes en pesos. Las Lebacs también podrían ser una alternativa, van camino a la extinción pero por unos meses más siguen siendo una buena idea!", expresó Zielonka. SEn tanto, Otálora opinó que si la inversión es en pesos, en necesario tener cobertura en tipo de cambio, ya sea una Lebac o una caución que están rindiendo muy bien

Adelantar gastos en pesos: Las sugerencias de Holand y Persichini también incluyen el pago de gastos en pesos, para adelantarse al traslado de la suba del dólar a precios.

"Una alternativa podría ser que adelante consumos, que pague todo lo que tiene que pagar, que adelante matrícula de colegio o el alquiler", dijo Holand. A su vez, Persichini remarcó que es un momento para pensar en hacer algún gasto pendiente para ganarle a la inflación.