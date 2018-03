El presidente saliente del Banco Nación, Carlos Melconian, se despidió ayer en un emotivo encuentro con empleados de la entidad.

Al ritmo del canto de "Melco no se va, Melco no se va", el ahora exfuncionario sostuvo: "Este es un día muy difícil y me lo están haciendo m s difícil de lo que creía.

Me toca despedirme de un lugar del no que quiero despedirme", reconoció.