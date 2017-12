Melconian advirtió que “diciembre viene bravo" en materia de inflación

El expresidente del Banco Nación (BNA) Carlos Melconian advirtió hoy que "diciembre viene bravo" en materia de inflación, y calculó que podría cerrar en hasta un 2,9%.

"Pueden aparecer meses como octubre con 1,3% de inflación o meses como diciembre donde se juntan cuestiones estacionales vinculadas a lo vacacional, a la salud, al combustible, a la regularización de tarifas públicas".

Y remarcó: "Viene bravo diciembre, puede ser 2.6, 2.7, 2.8 o 2.9".

En diálogo con Radio Mitre, Melconian planteó además que “no hay posibilidad de otra cosa que no sea gradualismo” y destacó que esto se evidencia en los cambios de materia fiscal y laboral que lleva adelante el Gobierno.

“Lo que está aflorando es primero la tensión entre la política monetaria y fiscal, que claramente corren con dinámicas diferentes”, señaló en referencia a los rumbos cruzados entre el presidente del Banco Central (BCRA), Federico Sturzenegger y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

Respecto a la crítica a las tasas altas, opinó: “si tenes esta tasa y esta acumulación de Lebac y la inflación no te da lo que querés, una de dos o la tenes baja no está alta que con la cabeza de este BCRA no lo es”.