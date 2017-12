Melconian: “Ha quedado blanqueado un Banco Central más descolocado"

El economista Carlos Melconian consideró hoy que con la decisión del Gobierno de subir la meta de inflación “ha quedado un Banco Central más descolocado”.

“Lo de ayer fue el blanqueo de lo que se sabía que no era. El responsable no es el Banco Central, el responsable es la política económica. Argentina está en una inflación por mes difícil de perforar. El calibramiento de 12 a 15% no arregla esto, es nada”, analizó.

En diálogo con Radio Mitre, el expresidente del Banco Nación (BNA) opinó que “el Banco Central quedó descolocado evidentemente, más allá de que la responsabilidad de la política económica no era de él, aunque la meta sí‘.

"El Banco Central que venía hasta ayer era un Banco Central que cuando la tasa de inflación no le daba la bajaba. La política económica no estaba del todo cerrada. A partir de lo de ayer está más confundida", advirtió.

En cuanto al crédito, lo consideró un “factor no menor”. “El crédito en el 2017 duplicó la tasa de crecimiento de los depósitos. Al ala política lo pone contento eso. Pero eso va en contra de cualquier proceso de desinflación o baja de la tasa de inflación. No va a ser sostenible en el tiempo‘, apuntó.

Melconian remarcó además que “paradójicamente explotaba el crédito con la tasa de interés altísima en Argentina‘.

"Ayer hubo una cosa muy rara, muy poco explicada. Tiene que resolverse en la primer reunión formal del Banco Central que es en enero. Ahí formalmente, la entidad tendrá que bajar la tasa de interés. Habrá que ver dónde se para el tipo de cambio. El tipo de cambio tiene demanda estacional de fin de año siempre. No sé si la sube el Gobierno, si no la sube, si logró su objetivo", agregó.

Respecto a la disparada del dólar, señaló que si bien el tipo de cambio “había empezado a subir antes de esto", lo de ayer lo circunscribió “específicamente a un blanqueo de que no es 12, es 15 y nada más”.

“Los conflictos que hasta ayer teníamos siguen vigentes. La única persona que lo veo al frente del desafío fiscal en forma contundente con esa bandera es el Presidente. Si vos tiras toda la carne en el asador con un equipo de gobierno en una conferencia de prensa donde el tema central es que pasaste de 12 a 15 y el resto no se toca, estamos complicados‘, pronosticó.

Y reiteró: “Ha quedado blanqueado un Banco Central más descolocado‘