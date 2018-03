Melconián: "El desafío es hacer crecer el sistema bancario en moneda local"

Lejos de su rol de consultor económico y alineado con el discurso del resto del oficialismo, el director del Banco Nación, Carlos Melconián, evitó dar mayores definiciones sobre la creación de una nueva línea de créditos hipotecarios, apuntada a la clase media, una de las promesas de campaña de Cambiemos. "Lo estamos haciendo a lo Mostaza Merlo: paso a paso", aseguró.

En una disertación en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas porteño, el ahora banquero sí se refirió a los préstamos que la entidad que dirige planea darle al sector industrial en un afán del Gobierno por reactivar la economía. Sin ahondar en detalles, aseguró que será "algo similar a lo que se implementó con la gente del campo". Adelantó que el plan de financiamiento se anunciará en las próximas semanas.

El economista admitió que la inflación es una de las principales preocupaciones del Gobierno de Macri y, al igual que el presidente, aseguró que "comenzará a bajar en el segundo semestre".

Será después de junio, cuando el incremento de precios comience a mostrar desaceleración y lo mismo harán las tasas del Central, aseguró Melconián, que prefirió no hacer previsiones respecto de otros indicadores de la economía, como el valor del dólar a fin de año.

"Soy el presidente del Banco Nación y estoy enfocado 100% a la gestión", dijo y a la vez reconoció: "De consultor yo era más dicharachero."

Respecto del sistema bancario local, Melconián afirmó que está " en estado raquítico" y remarcó: "El desafío argentino es armarlo y hacerlo crecer en moneda en moneda local".

De la "herencia K" a la "herencia país"

Luego de cumplirse cien días de la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada, Melconián comparó éstos primeros tres meses del Gobierno, con los de Néstor Kirchner y aseguró que el ex presidente "la agarró más o menos armada"."No hay con qué darle al desastre argentino", sentenció respecto al nivel de reservas con el que el Banco Central finalizó el mandato de Cristina Kirchner.Destacó que mientras en la pasada década el gasto público se redujo en todos los países de la región, en la Argentina sumó 14 puntos entre 2003 y 2013.En ese sentido, y en línea con lo expuesto por Macri en la sesión de apertura del Congreso a principio de mes, Melconián aseguró que fueron "cuatro años de estancamiento económico, nueve de inflación y de atraso cambiario".Al mismo tiempo, cuestionó: "Cómo podés haber entrado con un superávit de 3 puntos e irte con uno de -7".Sin embargo, su diagnóstico no se redujo al último período, sino que introdujo el concepto de "herencia país". El economista afirmó que si se realiza un promedio de la inflación para los últimos 50 años, la inflación se ubicará en 80%.Además, dijo que sólo en 13 años del último medio siglo, el país tuvo inflación de un sólo dígito; y que la mitad de esos años, se ubican en la década del noventa. "Había inflación de un dígito, pero el nivel de desempleo se ubicaba en dos dígitos", aclaró.En ese análisis histórico, el economista no desestimó el contexto económico mundial. "La mitad del mundo está buscando subir la inflación y no puede", dijo y citó los ejemplos de Europa, Japón y EE.UU. "Los países centrales están devaluaron entre el 30 y 40%. El sueño argentino: bajar los costos en dólares, sin perder el poder de compra de los salarios".