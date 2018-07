Mejor clima externo animó a inversores hacer carry y el dólar cayó a $ 28,05

Tras el feriado del lunes, el dólar arrancó la semana con una baja contundente, los 57 centavos que perdió lo llevaron a $ 27,37 en terreno mayorista. Esto hizo que el billete terminara al borde de los $ 28, a un promedio de $ 28,05 para la venta.

Si bien el monto negociado fue inferior al de ruedas pasadas, menos de u$s 600 millones, las ventas de dólares financieros hicieron que la oferta fuera superior a la demanda, por lo que durante la mayor parte de la rueda la tendencia fue bajista. De hecho, en el arranque de la rueda, los valores más altos del segmento mayorista se registraron a poco de comenzada la sesión, en los $ 27,85, cinco centavos debajo del cierre anterior.

Hay que tener en cuenta, además, que la caída del tipo de cambio se da en un contexto en el que otras monedas de la región también se apreciaron frente al dólar; incluso el euro mostró mayor firmeza frente a la moneda estadounidense ayer. Estos factores "colaboraron para redondear un clima más distendido y con menor presión sobre el tipo de cambio", aseguró Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio. A su vez, el experto destacó que "la segunda semana de julio comenzó con otro retroceso del mayorista, el tercero consecutivo, que lo acomodó en niveles similares a los del 27 de junio pasado, antes de que se iniciara la suba que lo colocó por encima de $ 28".

Quintana comentó que "el desarme de posiciones y los ingresos desde el exterior tuvieron un acentuado dominio en el desarrollo de las operaciones provocando caídas en la cotización del dólar que se detuvieron cuando tocó mínimos en los $ 27,225". Asimismo, describió que una "leve recomposición de la demanda verificada en el último tramo de la jornada permitió una tenue reacomodamiento de los precios que no alcanzó para revertir la debilidad expuesta durante el día".

Según el operador y apoderado de Oubiña Cambios, Claudio García, durante casi toda la rueda el dólar se mantuvo para abajo, con oferta financiera y liquidaciones de los cerealeros, aunque aclaró que se trató de un mercado chico. "Hubo una oferta grande por algo de carry trade. A estos valores, con estas tasas, los bancos no se quieren quedar comprados, es decir, no se quieren quedar con los dólares. Dólar que entra, dólar que se vende. Sumado a esto, hubo oferta de afuera y liquidación de exportadores", sostuvo García.

En el City reconocen que el carry está de vuelta, sin embargo el experto advirtió que "con esta tasas y este precio del dólar", no cabe la euforia, ya que "entre la situación externa y los números de la economía local que no cierran, el tipo de cambio no saltaría a $ 30, pero en cualquier momento llegaría a $ 28,50 de nuevo".

Tal como destacaron desde ABC Mercado de Cambios "el call money se operó nuevamente en torno a 50%" y en swaps cambiarios se pactaron u$s 74 millones. En cuanto a las Lebac, ABC informó que hubo "cierta estabilidad en el mercado secundario de Lebac, operándose a ocho días entre el 52% y 56% anual y a 71 días por debajo del 50%, a 49,75%".

La licitación del Banco Central se realizó cuando el dólar rondaba los $ 27,50, así fue como los u$s 100 millones se adjudicaron a un precio promedio de corte de 27,5268, y el mínimo precio $ 27,48.

El total operado en el mercado de contado fueron u$s 579 millones, cuando en las ruedas anteriores los negocios rondaban entre los u$s 700 y los u$s 850 millones. Para Quintana, "el contexto de menor volumen de negocios facilita la transitoria tranquilidad cambiaria", sin que esto signifique un viraje que se mantenga en el tiempo.

En tanto, en el terreno de los futuros de Rofex se operaron $ 18.800 millones, de los cuales el 50% se pactó entre julio y agosto con precios finales a $ 28,12 y $ 29,23, respectivamente, valores que implican tasas de 47,63% y 47,70% anual, en cada caso.

Las reservas terminaron en u$s 60.685 millones, tras una baja diaria de u$s 236 millones.