"Me sentiría mas cómodo haciendo carry en pesos con dólar en $ 16,30"

El 2016 va a ser recordado como un ciclo en el cual el mercado evitó el ajuste una y otra vez pese a haber tenido grandes motivos como para generar un techo e iniciar un proceso de caída importante.



Ni la crisis en emergentes a comienzo de año, ni el Brexit ni la victoria de Trump o la suba de tasa de la Fed le impidieron a Wall Street continuar con la escalada alcista hacia nuevos máximos.



En el ámbito local, la llama de la expectativa de cambio con la que arrancaron las acciones argentinas el 2016 se mantuvo con vida permitiendo que las acciones ganasen un 45% en el año y con retornos interesantes para los bonos argentinos que lograron transitar gran parte de año con un proceso de compresión de spreads y suba de los precios de los títulos de deuda. De todo esto hablamos con Sebastián Arena, director de Buenos Aires Valores SA que nos recibió en sus renovadas oficinas en la City porteña. "Que año se nos viene" anticipa Arena, dándole el puntapié inicial a la charla.



–Trump asume el 20 de enero. ¿Va a cambiar algo en el mercado internacional? ¿Impactos a nivel local?



–No creo. Todo el mundo pone mucha expectativa respecto de la asunción de Trump pero creo que el mercado lo va a descontar en precios antes. Todo el año 2017, y sobretodo en estos primeros meses vamos a ver mucha volatilidad pero la tendencia no va a cambiar. Por ejemplo, se habla mucho de que la "10Y" (como llaman en la jerga a la tasa del bono del Tesoro de los Estados Unidos a 10 años) pueda llegar a 5% producto de que se esperan tres subas de tasas de la Fed. Yo no lo veo con tantas chances de que eso pase. Seria catastrófico para los emergentes.

El problema con Trump es que sus dichos y sus promesas en la campaña asustan a nivel geopolítico en un mundo con cada vez mas violencia. Habrá que ver realmente cuales son las medidas que termina llevando a cabo y su impacto en el resto de las economías.





–¿Y a nivel local?–

Creo que cada ajuste que hacen los activos argentinos es una oportunidad de compra. Lo han sido en el pasado y creo que pueden seguir siéndolo. Sin dudas que vamos a ver volatilidad y hay que saber medir el riesgo de cada cartera y a que le estas jugando pero en términos generales lo veo como una oportunidad tanto bonos como acciones.

Pasado el blanqueo y el inversor arranca el 2017 con una perdida de capital en los portafolios del 10%. Por ello el inversor de afuera va a tener que pensar en el largo plazo mucho más que antes. ¿Que estrategias ven interesantes para este 2017?

–¡Sin dudas! En cuanto a las estrategias vale decir que el Bonar 2046 no me gusta ya que no tiene liquidez. Una de las variables que mas observamos a la hora de hacer portfolio management es la liquidez y un bono con poca liquidez le resta atractivo a la posición. Los bonos provinciales tiene poca volumen también. En comparación con el Bonar 2046, prefiero el Discount en dólares Ley Argentina 2033. Provincia 21 y Provincia 19 (este ultimo con un rendimiento del 5% anual) es interesante y tiene mas liquidez en el exterior. Mucho se habla hoy del Bonar 2017 y creo que ese bono es más para hacer trading (para aquel que ya blanqueó o que no esta involucrado en la segunda etapa del sinceramiento). No creo que llegue u$s 110 o u$s 112 salvo que haya mucha gente que se haya quedado afuera. No lo veo subiendo tanto ya que la emisión fue muy grande y neteada de la posición del gobierno te quedan u$s 5000 millones y es demasiado grande para que te haga subir tanto el dólar. Se debería pagar como multa u$s 5000 millones para que suba exponencialmente. En términos técnicos puede ser u$s 150 el techo de ese valor pero lo veo difícil. Lo que sí hay que resaltar es que sin dudas es un trade que tiene una relación riesgo retorno muy bueno. Habrá que venderlo antes del vencimiento.



–Se prevé un 17% de inflación y viniendo de 40% se lo nota como un objetivo muy ambicioso. Ahora bien, suponiendo un 20% de inflación y que el BCRA busca tasa interés real positiva. La tasa no podría ir debajo del 20% este año entonces. ¿Larga vida a la Lebac?

–La Lebac es un buen instrumento. De todo modos creo que hasta no ver un dólar cerca de los $ 16,30 o los $ 16,50 minimizaría el carry en pesos. El paso de un dólar a $ 16,50 me dejaría mas tranquilo para hacer carry en pesos. No le falta mucho y habrá que ver que pasa en los próximos días del año. No hay un sustento macro en que el dólar se tenga que devaluar pero tampoco veo que el mercado se sienta tranquilo en niveles de $ 15,70 pesos por dólar. Hacer carry en estos niveles genera el riesgo de que una devaluación te tu ganancia. Por ello en el corto plazo no estamos sobre-ponderando Lebac. Hoy estamos ponderando en activos dolarizados como el Bonar 2024, el Discount Ley Argentina y el Bonar 2020. Para un inversor conservador, iría una Lete a 100 días que te da el 3% anual en dólares.



–¿Esperan que el repunte económico del cual se habla para el 2017 se traslade al mercado o creen que ya esta incluido en los precios?

–La euforia de los primeros datos de crecimiento va a hacer que el mercado se mueva, y creo que eso todavía no está incorporado a precios. Con datos buenos de crecimiento podemos ver precio de acciones interesantes para tomar ganancia. Los bonos dollar linked perdieron mercado ya que no son muy líquidos. Para inversores que no tienen capital grande no es tan difícil entrar y salir pero para institucionales se hace más complicado.



–¿Qué expectativas tienen para B&MA (el nuevo mercado que arranca en marzo)?

–Tenemos mucha expectativa y muy buena. Hay mucho interés nacional por el mercado. Los actores locales están con mucho interés en lograr un desarrollo mayor para alcanzar un mercado más profesionalizado. Va a ser una plataforma de despegue para el mercado local a la que le va a llevar tiempo. Ojalá se puedan seguir sumando actores como Rofex y bancos a través del MAE. Este nuevo paso del mercado le va a dar mas volumen y cantidad de participantes al sector. El Merval abrió su negocio para llamar a nuevos participantes a formar parte del negocio y B&MA tomó una iniciativa clara para el desarrollo del mercado local. Se cambia el paradigma en base a lo que era el mercado. Todo esto viene hermanado con plataformas nuevas como Millenium, Caja de Valores va a estar dentro del mercado y se suman nuevos sistemas de backoffice. Todo esto sin dudas son factores que ayudan al desarrollo.