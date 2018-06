Mayo anotó el récord de compras de dólares desde la salida de la convertibilidad

Mayo heredó la corrida cambiaria que empezó el mes anterior y el nerviosismo se hizo notar en la demanda de dólares. Con una devaluación del peso del orden del 17,75%, el mes pasado registró la mayor cantidad de ventas brutas de billetes, con u$s 5003 millones. Las operaciones en el mercado de cambios fueron realizadas por unos 1.080.000 clientes, es decir, 250.000 más que en abril. "Una gran parte de los egresos observados por estos conceptos estuvieron concentrados en la primera mitad del mes", destacó el Banco Central (BCRA) en su último informe cambiario en referencia a la volatilidad de las primeras semanas.

El 31% de las compras brutas de mayo, unos u$s 1550 millones, correspondió a operaciones inferiores a los u$s 10.000 mensuales. De esta manera, los minoristas se mantuvieron como mayoría entre los compradores pese a que su participación bajó desde el 38% de abril pasado. La disminución en su participación fue captada por los estratos superiores: las compras de más de u$s 5 millones sumaron 10 puntos porcentuales en el mes y significaron un 16% de las adquisiciones totales.

"El aumento observado en las compras, se dio en un contexto de volatilidad en el mercado de cambios, originado por la adecuación de la tasa de interés internacional y los consecuentes movimientos que tuvieron las monedas de los mercados emergentes", explicó el BCRA.

Esas adquisiciones estuvieron contrarrestadas parcialmente por las ventas brutas de dólares, que alcanzaron los

u$s 1563 millones en mayo. Así, las operaciones con billetes resultaron en compras netas por u$s 3439 millones en el mes. De ese total, u$s 2708 millones fueron a manos de individuos y u$s 731 millones, de empresas.

Los números del quinto mes de 2018 prácticamente duplicaron a los registros de 12 meses atrás. En mayo del año pasado, con tranquilidad cambiaria y el dólar cotizando alrededor de

$ 15,50, los clientes solo hicieron compras brutas por u$s 2358 millones. En términos netos, en tanto, mayo de 2017 solo había anotado adquisiciones por u$s 777 millones.

El organismo conducido por Luis Caputo expresó en su informe que los principales sectores compradores de dólares en términos netos durante mayo fueron las personas físicas y los inversores no residentes, seguidos por sectores importadores netos, entre los que destacaron la industria automotriz, la petrolera, el sector de maquinarias y el comercio. Esas compras, dijo el BCRA, fueron fondeadas parcialmente por quienes vendieron moneda extranjera en forma neta. Entre ellos, resaltó el sector cerealero y el sector público (rubro que solo incluye lo operado a través de entidades pero no toma en cuenta los u$s 5629 millones que vendió la autoridad monetaria).

De acuerdo con los datos del organismo monetario, en mayo llegaron al mercado cambiario 250.000 usuarios financieros más que en abril y totalizaron una concurrencia mensual de 1.080.000 clientes. De ese total, el 94% compró billetes por menos de u$s 10.000 en el mes. La compra promedio por cliente resultó en u$s 4627 y mostró un incremento de 40% respecto a lo observado el mes previo.

En el lado opuesto de la ecuación, los clientes se desprendieron de u$s 1564 millones durante mayo (un incremento de 20% con respecto a abril). Allí, al contrario de lo que sucedió con las compras de billetes, los grandes jugadores fueron mayoría. El 33% de las ventas de dólares que se concretaron el mes pasado fueron superiores a los u$s 2 millones y aumentaron 4 puntos porcentuales en comparación con abril.