Mayo a pérdida: rojos de hasta 36% en acciones y 6% promedio en bonos

Ayer cerró mayo y por la cantidad de números en rojo en acciones y bonos, pocas veces fue tan atinado aferrarse al dicho anglosajón "sell in may and go away" (vende en mayo y vete).

En la primera mitad del mes, los golpes provinieron del frente interno, devaluación y corrida cambiaria, mientras que en la segunda mitad, cuando parecía que retornaba la estabilidad a los mercados, llegaron los coletazos externos producto de los temores por las debilidades económicas en Turquía e Italia.

El saldo fueron bajas de hasta 36% en acciones y una caída promedio de 6% entre los bonos medidos en dólares.

El Merval terminó mayo 4,8% abajo, un descenso que no representa el pésimo mes para gran parte de la renta variable. Los sectores que más sufrieron fueron los de los bancos y las cementeras, de hecho, Holcim fue la que se desplomó casi 36%. En el sistema financiero, los negocios de préstamos sufren el salto del dólar y el aumento de tasas de interés, mientras que la industria del cemento padecen la rebaja del gasto público, lo que implica un menor nivel de producción.

En cuanto a los bonos, aunque valuados en pesos reflejaron una suba, es un avance engañoso, que responde al movimiento en el tipo de cambio; medidos en dólares mostraron la misma tendencia que las acciones. En el mercado internacional el Discount y el Par, ambos con legislación neoyorquina, perdieron 6,3% y 7,3%, en ese orden. Los más largos, como el Bonar 2046, se desplomaron 8,25%, y los más cortos, como el Bonar 2020, cedieron el 2,5%.

"Vimos muchos inversores de afuera escapándose de bonos y entrando en Lebac; creen que al 40% pueden seguir con el carry trade y si pasa algo lo pagará el Banco Central. En los bonos se dieron cuenta de que nadie les ponía un bid, eso no les gustó; es decir que por la falta de respaldo se desprendían de los títulos", comentó Nicolás Chiesa, senior trader de Balanz Capital.

En esa línea, señaló: "Hay una frase del mercado que deberíamos empezar a aplicar, el sell in may and fly away. Tenemos un mercado sin liquidez. Es como si estuviera olvidado. No hay nadie ocupándose porque hay una sensación de que no se recupera más". Para el experto, la recuperación podría venir de la mano del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). "Veremos reactivación si se concreta lo del Fondo y, efectivamente, consiguen un monto superior del que se está hablando, u$s 30.000 millones. Eso sí puede dar cierta tranquilidad", expresó.

A su vez, Chiesa sostuvo que si Argentina finalmente entra en el índice de emergentes "va a ser clave" por el "fuerte" ingreso de dinero que significaría. "Si lo analizamos de manera racional, hace poco más de un mes, cuando todo estaba tranquilo, a los fondos no les convenía que el país entrara, porque el Merval estaba en máximo históricos en dólares. En cambio ahora, por ese lado, es más atractivo incluirnos y tener que comprar a estos precios. Argentina hizo los deberes, pero hoy el tema es político", agregó.

En tanto, el operados de Mayoral, Rubén Pasquali, destacó la evolución de las acciones ligadas al petróleo durante mayo, gracias a la tendencia alcista que tiene el crudo en lo que va del año: "Aunque YPF cerró abajo, fue tan solo u 0,6%, mientras que en el año acumula casi un 7% de alza. En tanto, Petrobras Brasil y Tenaris subieron 3,2% y 17,3%, y obtienen ganancias en el año de 56,8% y 52,9%, cada uno". El experto también citó a Aluar y su avance de 9,3%, que respondió no solo a un buen balance, sino al aumento del precio internacional del aluminio y del dólar, ya que es una empresa exportadora.

En lo que respecta a las energéticas, sector atravesado por el debate sobre tarifas en el Congreso, Pasquali indicó que "las dos mejores acciones de cada segmento, TGS y Central Puerto, treparon 8% y 5% en el mes", la primera mostró un muy buen balance y la segunda tiene tarifas dolarizadas. "Más allá del ruido con las tarifas, no se notó en el mes si se lo toma de punta apunta", añadió el operador de Mayoral.

En el panel general hubo muchas bajas, pero también una excepción muy llamativa: las acciones de Caputo se dispararon 21,8% en sintonía con el anuncio de días atrás sobre la modificación del precio de la OPA (oferta pública de adquisición) por la compra que está haciendo TGLT; el precio de compra se mejoró a u$s 0,799 por papel.