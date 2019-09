Maxi Montenegro advirtió que "las reservas netas son u$s 13.600 millones"

"Las reservas del BCRA perforaron los u$s 50.000 millones, pero las reservas reales, netas, contantes y sonantes son u$s 13600 milones", advirtió el especialista Maximiliano Montengro (https://www.maximontenegro.com/) en el programa "Animales sueltos".

Montengro aclaró que "Los encajes de depósitos en dólares, son los dólares que están guardados en el BCRA pero son de los depositantes y que los bancos los utilizan para devolver los depósitos en dólares, pero ya quedan pocos, es un problema".

También aseveró que "El swap con China es decorado, esta ahí, estaba en la época final del kirchnerismo, pero no podés usarlo para vender en el dia a dia para controlar el dólar o pagar deudas"

"Después hay u$s 7200 millones, que son reales, están en el BCRA, del préstamo del Fondo Monetario Internacional que el organismo dijo que son para fortalecimiento de las reservas y dijo expresamente que no se tocan. Esto va a entrar en negociación con el FMI, para descomprimir la situación además de los u$s 5400 que están en duda", estimó Montenegro.

"Ahora, de los u$s 13600 millones netos, el BCRA tiene que pagar deuda en dólares hasta diciembre y más allá del reperfilamiento, quedan u$s 6000 o 7000 millones que hay que pagar y además hay ventas para controlar el billete verde, con cepo y todo, hay goteo". afirmó.

"O sea, es una situación muy justa. El Central tiene que dejar vender dólares para estabilizar la moneda". concluyó.