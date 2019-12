Max: “Sin acuerdo con acreedores no hay posibilidad de que el cepo sea relajado”

Los participantes del mercado local se encuentran expectantes a tener novedades desde el lado económico y financiero, así como también buscan conocer novedades respecto de cuál será el próximo equipo económico y cual será el tratamiento del próximo Gobierno sobre la deuda , el plan fiscal y monetario. Para hacer un resumen del año y plantear escenarios económicos y financieros hacia adelante, el Cronista conversó con Nicolas Max, director de Asset Management de Criteria quien afirmó que hay cepo para rato y que será clave la reestructuración de la deuda para que Argentina logre normalizar su economía.

Wall Street encara el último mes del año en máximos históricos. Demasiado bueno para un año difícil…

El año termina con mejores perspectivas de lo que fue el tránsito de este 2019. Estábamos en un contexto de guerra comercial y de tensiones geopolíticas importantes hasta septiembre, que amenazaban provocar una mayor desaceleración del crecimiento a nivel global. Dichas tensiones podían empujar a la economía mundial hacia un contexto recesivo de cara a 2020. La medicina a este mal era que los bancos Centrales inicien un nuevo ciclo de baja de tasas y pusieron en marcha programas de expansión monetaria. Esto finalmente ocurrió, haciendo que se mantenga el sesgo favorable para los activos de riesgo globales.

Y las tensiones comerciales cedieron…

El potencial acuerdo de fase 1 entre Estados Unidos y China , sumado a una posible solución acordada para el Brexit, dejó a los mercados en una situación más despejada para el año que viene. Por otro lado, el contexto de tasas bajas a nivel global hace que la liquidez mundial y el apetito por rendimientos ayude a los activos de riesgo, y por ello es que terminamos noviembre en máximos históricos para las bolsas en EE.UU. y con buen momentum en las acciones globales.

¿Crees que estamos de cara a un fin de ciclo?

Creo que este fin de ciclo se va a prolongar, como dijo Bernanke los ciclos no mueren de viejos, sino que se precisa un asesino. Si la guerra comercial muta en una tregua más extendida, sumada a la acción de los Banco Centrales, el año que viene deberíamos tener un rebote en actividad industrial y en el comercio internacional. Si ello ocurre creo que podría afirmarse la tendencia al alza de los activos globales de riesgo.

¿Las elecciones presidenciales en EEUU sumaran volatilidad?

Creo que las elecciones van a ser un evento para considerar recién para la segunda mitad del año. La candidatura de Elizabeth Warren es lo que va a traer mas volatilidad ya que es la candidata con una visión más anti-mercado. Igualmente creo que todavía falta mucho

Los activos argentinos se perdieron la fiesta en Wall Street,

Es cierto. Argentina está muy separada del mundo en lo que tiene que ver con el desempeño de activos financieros. Es tan fuerte el volumen de las noticias locales que la parte internacional hoy prácticamente no influye en el precio de los bonos y acciones.

¿Qué tiene que ocurrir para que empiece a influir?

El primer desafío para tener un vinculo más cercano a lo que ocurre a nivel global es poder reestructurar la deuda. Recién a partir de tal proceso, las condiciones internacionales que influyen en los mercados emergentes en general y Argentina en particular tendrán un peso relevante, pero para esto es condición necesaria presentar un plan de consistencia fiscal y monetaria para poder crecer, reactivar el mercado local e integrarlo al mercado global luego de la restructuracion.

¿Cómo crees que va a ser los próximos meses en materia de reestructuración de la deuda?

Hay cierta idea en el mercado de que Argentina tiene tiempo hasta abril para no caer en un default duro, es decir, un impago. Está claro que estamos en un momento de alta incertidumbre. No está claro si el nuevo equipo económico (si es que ya esta designado) haya tomado contacto con el ministerio de Hacienda. Si efectivamente no hubo contacto, no sería un buen síntoma, ya que solo de esa forma se puede conocer el punto de partida. Hay muchas dificultades y poco tiempo y creo que si bien podemos pensar cuales son los caminos lógicos que el Gobierno puede tomar, ello no implica que ese sea el rumbo que finalmente se elija. Además, son procesos complejos que llevan tiempo y no se resuelven de un día para otro.

¿Qué pasa si se demora mucho la reestructuración?

Cuando no reestructuras, además de no contar con financiamiento voluntario, le impedís a la gran mayoría de las empresas argentinas financiarse en el exterior. De esta manera, habrá proyectos de inversión que no se pueden financiar y ello termina repercutiendo en que haya menos actividad económica. Por otro lado, el mercado de capitales local no se puede desarrollar debido a que van a faltar instrumentos de mediano y largo plazo. El ahorro interno no tiene vehículo para invertir por cuestiones de riesgo crediticio. Y por último, para el Gobierno hay una consecuencia que, al no tener financiación, se tiene que financiar con emisión monetaria en tanto persistan los déficits.

Al mercado le preocupa el futuro que pueda tener la emisión monetaria…

El hecho de que se compren dólares en el mercado oficial, inyectando pesos en la economía, sumado a financiar déficit fiscal emitiendo pesos y lo que se sume por desarme de Leliq , va a agregar muchos pesos en la economía. En tanto no te excedas en esa emisión por encima de lo que a la demanda puede absorber, la brecha debería mantenerse estable y permite por un tiempo tener más liquidez local y más baja tasa de interés en pesos.

¿Qué pasa si el gobierno se excede en la emisión?

Si te excedes con la emisión, se corre el riesgo de ver un recalentamiento mayor de los precios, incluyendo el del dólar . Por ello es que el mercado también quiere conocer el plan fiscal y monetario del próximo gobierno. Si transitamos hacia un contexto de mayor emisión de pesos y tensión cambiaria, entonces la brecha del 25% suena baja. En ese caso, el mejor refugio va a ser acudir al dólar a través del mercado de bonos ya que no va a existir otra alternativa para defender tus pesos.

¿Hay cepo y brecha para rato?

Creo que vamos a seguir con cepo para rato. Sin acuerdo con acreedores no creo que haya posibilidad de que el cepo sea relajado. El cepo al dólar , así como está, le permitió al BCRA juntar reservas u$s2000 millones desde fin de octubre y acumular municiones para afrontar vencimientos del año que viene.

Estamos a tres meses del reperfilamiento. Las consecuencias fueron muy duras. ¿Crees que se puede reconstruir el mercado?

Creo que se puede reconstruir el mercado, si es que hay un plan macro consistente. Es decir, primero se debe enderezar la cuestión fiscal y se debe presentar un plan monetario acorde. Recién en la situación en la que los inversores vean que se está por ese camino, el mercado se podrá rearmar y reconstruir. Dada la incertidumbre que hay sobre los nuevos vencimientos, no hay ninguna posibilidad de que el mercado le de plata fresca al gobierno y con ello el mercado doméstico seguirá restringido.

La industria de fondos comunes de inversión fue una de las más perjudicadas

En argentina siempre dominó en la industria de fondos comunes de inversion el cortoplacismo. Eso paso con las Lecap y los Fondos t+1 y vuelve a pasar ahora en la que los fondos t+0 dominan la industria en cuanto al capital administrado. Creo que en la medida en que sigamos en esta situación en la que no hay mercado de deuda local, vamos a seguir viendo productos transaccionales de corto plazo como los de mayor protagonismo y sin instrumentos de mediano y largo plazo para posicionarse, salvo los menguados fondos de renta variable.

El mercado argentino no es apto para perfiles conservadores

Por lo pronto no tenemos un mercado de capitales eficiente y con alternativas para armar una cartera pensando en el largo plazo. Actualmente no hay instrumentos disponibles, salvo las acciones. De todos modos, no se puede tener una cartera conservadora con predominio de acciones, con lo cual, no hay oferta de activos para armar inversiones a mediano y largo plazo. En ese caso, a los clientes se le recomienda que diversifique su cartera con activos del exterior.

¿Dónde hay oportunidades?

Vemos en Brasil un mercado que nos gusta, fundamentalmente las acciones brasileras. Nos da la impresión de que luego de la reforma previsional y habiendo bajado la tasa de interés a niveles record, ya se ve una mejora en la generación de crédito al consumo y la demanda interna. Tras haber ordenado la macro, al quitar gran parte del problema de la sustentabilidad de la deuda tras la reforma previsional, ha mejorado el perfil de crédito y siguió bajando la tasa de interés. Creemos que este año Brasil, luego de haber crecido 1%, el año que viene puede tener crecimiento por encima del 2%. En cuanto a las acciones brasileras, creemos que el año que viene podríamos ver retornos del 20%, canalizadas a traes de su ETF, el EWZ.